Tulevaisuuden tuotantoteknologiat –päivä Nivalassa 30.5

Miten teräksestä tehdään kevyttä ja samalla kestävää? Voiko tällaisesta teräksestä rakentaa ralliauton? Entä millainen potentiaali on metallin 3D-tulostamisella? Onko sillä mahdollista tehdä metallin tuotannosta kustannustehokkaampaa?

Tulevaisuuden tuotantoteknologiat -tutkimusryhmä järjestää jo kolmattatoista kertaa FMT -päivän Nivalassa. FMT-päivä tarjoaa mahdollisuuden tutustua Nivalassa tapahtuvaan yliopistotason metallintuotannon tutkimukseen ja kehittämiseen. Tapahtuma sisältää seminaarin sekä avoimet ovet ELME Studiolla. Tapahtuma on kaikille avoin.

ELME Studiolla on nähtävillä erilaisia laitteita, kuten metallien 3D-tulostin, CoWelder hitsausrobotti sekä lujista mutta kevyistä rakenteista tehdyn ralliauton prototyyppi. Seminaarissa kuullaan FMT –tutkimusryhmän, kutsuttujen asiantuntijoiden ja yritysten puheenvuoroja alan viimeisimmistä näkymistä ja tutkimustuloksista. Seminaarissa on puhumassa myös Aava & Bang Oy:n luova johtaja ja innostava tarinankertoja Mikko Kalliola.

Toimittajanne on tervetullut koko tapahtumaan, joka järjestetään keskiviikkona 30.5.18 klo 10-17 Nivalan Teknologiakeskus Nitekissä (Pajatie 5).

FMT -tutkimusryhmä on erikoistunut lujien terästen tuotantoteknologian tutkimukseen ja tämän teknologian kehittämiseen. Tutkimusryhmällä on ollut useita eritoten kestävän metallin tuotantoon ja kustannustehokkuuden parantamiseen liittyviä tutkimushankkeita yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Tapahtumassa ovat esillä myös seuraavat yritykset ja organisaatiot: NIHAK, Nivalan Teollisuuskylä Oy, Nokia Oy, Migatronic A/S, Celermec Oy, NTcab Oy, Crelea Oy, RST-Steel Oy, Jokiedu Oy.