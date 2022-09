Tulevaisuuden vaatekaappi, jättimäinen ötökkähotelli, pystyviljely ja paljon muuta – Designs for a Cooler Planet -näyttelyn ideat vievät kohti planeettaystävällisempää elämää

Juuri avautuneen Designs for a Cooler Planet -näyttelyn lähtökohtana ovat tutkimukseen pohjautuvat konkreettiset toimenpiteet, jotka auttavat saavuttamaan Pariisin sopimuksen tavoitteen pysäyttää maapallon lämpeneminen 1,5 asteeseen.

Projekteja on esillä yli 20. Ne tarjoavat käytännön esimerkkejä siitä, miten kaikki käyttämämme voidaan tuottaa viisaasti, kierrättää ja käyttää uudelleen – ja miten kokonaisvaltainen, systeeminen muutos voidaan rakentaa ja saavuttaa. Monet projekteista ovat syntyneet eri alojen yhteistyön tuloksena.

Näyttelyllä on kolme teemaa: jäljetön elämä, kestävä tyyli ja terveempi ravintoketju. Suurin osa projekteista on esillä Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Väre-rakennuksessa Espoon Otaniemessä, mutta mukana on myös kaksi satelliittinäyttelyä Helsingissä.

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan esimerkiksi tulevaisuuden vaatekaappiin, pystyviljelyn mahdollisuuksiin, untuvan ja polyesterin haastavaan osmankäämihöytyvään ja jättimäiseen hyönteishotelliin, joka rikkoo ihmisen ja luonnon välisiä raja-aitoja.

Näyttelyiden lisäksi ohjelmassa on avoimia seminaareja, keskustelutilaisuuksia, webinaareja sekä työpajoja.

Näyttely on avoinna 12. lokakuuta asti.

Designs for a Cooler Planet on osa Helsinki Design Weekin ohjelmaa.

Tutustu tämän vuoden näyttelyyn ja teemoihin joko paikan päällä tai verkossa!

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Väre-rakennus, Otaniementie 14

Ma–To 7.45–21.00, Pe 7.45–20.00, La 9.00–17.00. Suljettu sunnuntaisin ja 10. syyskuuta.

Esimerkkejä projekteista

Satelliittinäyttely: Pikku-Finlandian puut, Josh Kruten näyttely

Pikku-Finlandia, Töölönlahti

Jäljetön elämä

Planeettaystävällisempiä vaihtoehtoja materiaaleille, ajatusmalleille ja arkkitehtuuriin



Keskelle kaupunki nousi jättimäinen hyönteishotelli, jossa ihmisenkin on hyvä olla

Alusta-paviljonki on satelliittinäyttely Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon välisellä museopihalla, Korkeavuorenkatu 23 / Kasarmikatu 24.



Kestävä tyyli

Hidasta tyyliä pikamuodin sijaan: vaihtoehtoja tekstiileille, vaatteille ja vaateteollisuudelle



Osmankäämihöytyvä haastaa untuvan

Tulevaisuuden vaatekaappi (englanniksi)

Terveempi ravintoketju

Vastuullisempia vaihtoehtoja liittyen ruokaan, ravintoketjuihin ja pakkauksiin



Panaalikeskustelu 5. lokakuuta: The future of Vertical Farming

