”Tulevaisuuden yrtit ja salaatit” ensi vuoden aikana Pirkanmaan Prismoihin ja Herkkuihin

Pirkanmaan kaikissa Prismoissa ja Herkuissa päästään ensi vuonna maistamaan tulevaisuutta, kun pirkkalalaisen Netled Oy:n edistyksellisellä Vera®-vertikaaliviljelyteknologialla kasvattamat yrtit ja salaatit tulevat portaittain osaksi toimipaikkojen hevivalikoimaa. Asiakas saa optimiolosuhteissa kasvaneet kasvikset tuoreeltaan omaan ostoskoriinsa ja tekee samalla ympäristöteon. Vaikka Netledin juuret ovat visusti Pirkanmaalla, sen innovaatioita on käytössä ympäri maailman Japanista Amerikkaan asti.

Perheyritys Netled syntyi viitisentoista vuotta sitten. Pitkä talvi ja korkeat sähkökustannukset sytyttivät intohimoisessa viljelijä Esa Kiviojassa kipinän alkaa testata ja kehittää erilaisia led-keksintöjä, joilla säästäisi tomaatinviljelyn energiakuluissa ja parantaisi satoa. Vertikaaliviljelyteknologiaa yritys on kehittänyt vuodesta 2015 alkaen. Tänä päivänä Netlediä pyörittää Esan poika Niko Kivioja.

− Vertikaaliviljely on monella tapaa ympäristöystävällistä. Se säästää tilaa, sillä yrttejä ja salaatteja voidaan istuttaa päällekkäin useisiin eri kerroksiin. Myös energiankäyttö on tehokasta: vertikaaliviljelyssä kasvien tarvitsema valo ja lämpö tuotetaan teknisesti ja niitä säädellään automatisoidusti, joten kasvuolosuhteet saadaan viilattua optimiin ympäri vuoden. Jokaiselle kasvilajille on oma valospektrinsä, joka tehostaa kasvua kussakin vaiheessa, Niko kertoo.

Netledin Vera®-tuotantolaitosta on kuvailtu maailman kehittyneimmäksi vertikaaliviljelyjärjestelmäksi. Yrityksen oma viljelylaitos sijaitsee Pirkkalassa, ja sitä laajennetaan tulevaisuudessa vastaamaan vertikaaliviljeltyjen tuotteiden kasvaneeseen kysyntään. Myös Prismoihin ja Herkkuihin tulevat tuotteet kasvatetaan siellä.

− Käyttämämme teknologia mahdollistaa tasalaatuisen viljelyn vuodenajasta riippumatta melkeinpä missä maailmankolkassa tahansa. Otollisten olosuhteiden avulla myös yrttien maku syvenee ja salaattisadosta saadaan tavanomaista suurempi, Niko lisää.

− Kyseessä on urbaani ja ekologinen, tulevaisuuden viljelymuoto. Yhteistyön myötä meidän on mahdollista täydentää jo valmiiksi laadukasta hevitarjontaamme uudenlaisella lähiruoalla ja samalla tukea Pirkanmaan elinvoimaisuutta, Prismoista vastaava Pirkanmaan Osuuskaupan toimialajohtaja Ville Jylhä iloitsee.

Pirkkalan Prismassa Suomen ensimmäinen Vera®-myymäläviljelmä



Pirkanmaan Osuuskaupan ja Netledin yhteistyö alkoi itää, kun joulukuun alussa avattu Pirkkalan Prisma sai Netledin toteuttaman Suomen ensimmäisen Vera®-myymäläviljelmäkaapin. Hyllyillä versoaa siisteissä riveissä vihreitä taimia, jotka ovat kasvettuaan myyntivalmiita.

Pirkkalan Prisman valikoimaa muodostettaessa merkittävinä lähtökohtina olivat vastuullisuus ja paikallisuus. Vaikka kauppa ei koollansa koreile, on sillä iso into testata uusia tuotteita ja teknologiaa.

− Pirkkalasta löytyy esimerkiksi maan ensimmäinen Prisma-drive-in sekä pullonpalautusautomaatti, johon voi kaataa kaikki tölkit ja pullot kerralla. Näin ollen meitä kutkutti täydentää heviosastoakin viljelykaapilla. Kun kaluste on sijoitettu ruokakauppaan, kuljetuspäästöjä ei synny, ja asiakas saa yrtit ja salaatit muutaman metrin päästä vastapoimittuina ostoskoriinsa. Pirkkalan myymäläviljelmä on pilotti, jonka avulla pohdimme vastaavia ratkaisuja tulevaisuudessa muuallekin, Ville visioi.

Vuodessa sata uutta lähiruokaherkkua kauppojen hyllyille

Pirkkalan ohella lähiruoka otettiin tänä vuonna isommalle lautaselle koko Pirkanmaan Osuuskaupalla. Teema puhutti esimerkiksi viime kevään osuuskauppavaaleissa, jossa jokainen ehdokas sai kertoa vaalikoneessa oman #paikallistoiveensa, jota he valituksi tullessaan haluaisivat edistää. Näistä noin viidestäsadasta toiveesta lähes sata koski lähiruoan osuuden kasvattamista kauppojen hyllyillä. Osuuskaupan lähiruokalähettilääksi nimitetyn Elina Kaukosen intohimoisena missiona onkin tuoda vuoden 2021 aikana sata uutta lähiruokatuotetta Pirkanmaan Osuuskaupan toimipaikkojen valikoimaan.

− Ensi vuonna Prismojen ja Herkkujen tarjontaan tulevat vertikaaliviljellyt yrtit ja salaatit ovat loistava esimerkki pirkanmaalaisesta huippuosaamisesta. Paikalliset tuotteet ovat ruokakauppojemme tuotevalikoiman kulmakivi. Meillä on jo yli sata paikallista tavarantoimittajaa ja tuhat paikallista tuotetta. Lähituotteiden suosiminen edistää myös alueen taloudellista hyvinvointia. Rahat eivät valu ulkomaille, vaan päätyvät oman alueen hyödyksi muun muassa veroeuroina ja työpaikkoina. Asiakkaillemme lähiruoka tarkoittaa myös turvallisia, terveellisiä ja tietysti herkullisia valintoja, Elina hymyilee.

