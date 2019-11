Tulevaisuudessa lapselle voisi vahvistaa enemmän kuin kaksi vanhempaa

Hallitus on sitoutunut säätämään vanhemmuuslain. Järjestöjen tavoitteena on, että jatkossa laki tunnistaisi myös ne lapsiperheet, joissa lapsella on useampia kuin kaksi tosiasiallista vanhempaa.

Hallitusohjelmasta löytyy tavoite vanhemmuuslain säätämisestä. Monimuotoiset perheet -verkosto kampanjoi toukokuussa Säätytalolla, jossa neuvoteltiin hallitusohjelmasta.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan lapsella voi olla enintään kaksi vanhempaa. Useissa perheissä lapsella on kuitenkin jo syntyessään useampia kuin kaksi tosiasiallista vanhempaa. Näissä perheissä lapsella ei ole oikeutta elatukseen eikä perintöön vanhemmalta, joka ei ole oikeudellinen vanhempi. Oikeusministeriön pöydällä oleva vanhemmuuslain uudistus saattaa tuoda mukanaan muutoksen. ”Lapselle kaikki hänen vanhempansa ovat yhtä tärkeitä riippumatta vanhempien sukupuolista ja lukumäärästä. Vielä on kuitenkin epävarmaa, onko Suomi valmis turvaamaan näissä perheissä elävien lasten olemassa olevat perhesuhteet,” sanoo Monimuotoiset perheet -verkoston johtava asiantuntija Anna Moring. Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmassa luvataan yhdistää äitiys- ja isyyslait vanhemmuuslaiksi. Monimuotoiset perheet -verkoston mukaan tulevan vanhemmuuslain on turvattava lapsen oikeus kaikkiin tosiallisiin vanhempiinsa jo ennen lapsen syntymää. Myös adoptiolakia tulisi muuttaa niin, että adoption vahvistaminen ei automaattisesti edellytä, että joku aiemmista vanhemmista luopuu oikeudellisesta vanhemmuudestaan. ”On tilanteita, joissa lapsen elämään tulee uusia tärkeitä aikuisia, esimerkiksi vanhemman puoliso, jonka kanssa lapselle muodostuu vanhemmuuteen verrattava suhde. Tämän suhteen vahvistamisen ei pitäisi edellyttää muiden vanhemmuuksien purkamista,” Moring sanoo.

