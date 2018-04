Tulevaisuus lapselle! Helsingin perhehoito etsii uusia perheitä

Uusix goes Kallio jatkuu huhtikuussa! 6.4.2018 09:28 | Tiedote

Maaliskuussa pidetty Uusix goes Kallio pop up -kauppa sai niin hyvän vastaanoton, että myynti jatkuu myös huhtikuussa 4.4.–21.4. (os. Porthaninkatu 11). Pop upissa on myynnissä uutuuksia Uusixin kierrätysdesignin valikoimasta sekä vanhoja tuttuja tuotesuosikkeja. Uusix on Helsingin kaupungin kuntouttavan työtoiminnan yksikkö, jossa työttömät helsinkiläiset voivat päivittää osaamistaan ja oppia uusia taitoja sekä löytää polkuja työelämään välittävässä ja oivaltavassa ilmapiirissä. Suurin osa Uusixin pajoilla valmistuvista tuotteista tehdään kierrätysmateriaaleista. ”Jokaisella tuotteellamme on tarina, joka syntyy sekä käytetyistä materiaaleista että tuotteen tekijöistä”, kertoo Uusixin suunnittelija Heidi Mäkelä. Kallion pop up -kauppa korvaa tänä vuonna Uusixin perinteiset Kallion virastotalon kevätmyyjäiset. Pop up -myymälä on avoinna ti–pe klo 10–19 ja lauantaisin klo 11–16. Osoite: Porthaninkatu 11 Tervetuloa! Lisätietoja Suunnittelija Heidi Mäkelä Puh. 050 4020135 heidi.makela@hel.