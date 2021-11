Tulevan kevään inspiroivat käsityökirjat

Jaa

Islantilaisneuleet ovat nyt suositumpia kuin koskaan. Suomalaiset huippusuunnittelijat ovat tarttuneet haasteeseen ja luoneet upeita kaarrokeneuleita neulojien iloksi. Villasukkamalleissa on onnea ja eksotiikkaa, sillä Niina Laitinen on inspiroitunut matka-aiheista ja muumifanien sukissa seikkailevat Tove Janssonin rakastetut hahmot. Vasenkätiset neulojat saavat vihdoinkin omaan työjärjestykseen sopivan neulekirjan ja myös ompeluharrastajille on luvassa käytännöllisiä teoksia.

Anna-Karoliina Tetri, Annika Konttaniemi, Merja Ojanperä, Minttu Wikberg, Niina Laitinen, Pirjo Iivonen, Soile Pyhänniska, Tiina Kaarela

Minun islantilaisneuleeni

7.12.2021 Moreenin huippusuunnittelijat tarttuvat islantilaishaasteeseen. Kahdeksan suosittua kotimaista tekijää on tehnyt omat tulkintansa perinteisestä kaarrokeneulepuserosta. Inspiroivassa kirjassa on 18 puseromallia aikuisille ja lapsille. Ohjeita havainnollistavat selkeät kaaviot ja upeat Lapin maisemissa otetut valokuvat. Niina Laitinen: Villasukkien valtakunta

5.1.2022 Rakastetun neulesuunnittelijan odotettu uutuuskirja. Niina Laitisen viidennen sukkakirjan inspiraationa ovat vieraat maat ja kaupungit ja matkat uusiin paikkoihin. Villasukkien valtakunnasta löytyy toinen toistaan kauniimpia neulemalleja. Tanja Nyholm: Ompele koiralle

9.11.2021 Suomen ilmastossa koiria ei pueta koreuden vuoksi vaan tositarpeeseen. Pakkasessa ja kurakeleillä lämmittävät ja suojaavat vaatteet ovat monelle koiralle välttämättömyys.

Kirjan ohjeilla ja mittojen mukaan muokattavilla kaavoilla vaatetat koirasi yksilöllisten tarpeiden mukaan. Odotettu uusintapainos kotimaisesta koiranvaatekirjasta. Muumit Onnelliset villasukat

7.1.2022 Valloittava sukkakirja vie aakkosmatkalle Muumilaaksoon. Kirjainten mukaan nimetyissä kirjoneulesukissa leikittelevät tutut hahmot ja kuva-aiheet. Kirja sisältää 29 uutta Novitan suunnittelemaa Muumi-aiheista sukkamallia, joissa käytetään Moomin x Novita -malliston lankoja. Maria Laiho: Neulekirja vasenkätisille

28.1.2022 Tätä kirjaa on odotettu! Vasenkätisille ei ole ennen tehty neulontaohjeita tai opaskirjoja. Nyt vasenkätiset vapautetaan iloitsemaan neulonnan meditatiivisesta hurmoksesta. Raikkaat ohjeet opastavat neulonnan alkeisiin ja tarjoavat myös pitemmälle ehtineille haasteita. Kirjassa on runsaasti opaskuvia. Tiina Kaarela: Nyt on saumaa!

25.3.2022 Käytännöllinen kirja tarjoaa apua kaikille ompeluharrastajille ja vastauksia tyhmiinkin kysymyksiin – myös sellaisiin, joihin perinteiset ompelukirjat eivät vastaa. Kirjassa käydään läpi eri konetyypit ja tarvikkeet, sopivan koneen hankkiminen ja käyttöönotto sekä yleisimmät ongelmat ratkaisuineen. Tämä teos on oiva ompelukaveri: se joka neuvoo toimivat niksit ja auttaa ongelmissa. Arvostelukappaleet, haastattelupyynnöt, lisätiedot: hanna-leena.soisalo@otava.fi

Avainsanat islantilaisneuleetkädentaidotkäsityötneulominenOmpeleminen

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa