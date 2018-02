Tulevan lauantain Ystäväluistelu Espoon Tapiolassa on talvitapahtumien helmi

Ystäväluistelu on uniikki talvitapahtuma Espoon Tapiolan sydämessä tulevana lauantaina 10.2.2018 klo 17. Tapiolan Jääpuutarhan luistinrata avautuu taitoluisteluesitysten jälkeen yleisöluistelulle Tapiola Sinfoniettan musikaalikonsertin tahtiin. Jättiscreenillä tapahtumassa esitettävä konsertti on katsottavissa myös livelähetyksenä verkossa. Suosittu talvitapahtuma on kerännyt vuosittain tuhansia kävijöitä jäälle ja konserttisaliin.

Ystäväluistelusta voi nauttia niin Tapiolan Jääpuutarhan luistelukentällä kuin konsertissa Espoon kulttuurikeskuksen Tapiolasalissa. Tapiola Sinfoniettan konsertissa kuullaan rakastettuja klassikoita muun muassa My Fair Ladysta ja Viulunsoittaja katolla -musikaalista, kun Tapiola Sinfonietta saa solisteikseen Taideyliopiston musiikkiteatterilaulajat. Orkesteria Espoon kulttuurikeskuksen Tapiolasalissa johtaa Markku Luuppala. Tapiolan Jääpuutarhassa nähdään upeita taidonnäytteitä Espoon Taitoluisteluklubilta, Olarin Voimistelijoilta ja Espoo Synchronized Skatersilta. Esitysten jälkeen kaikki ovat tervetulleita luistelemaan jäälle suurelta näytöltä suorana esitettävän musikaalikonsertin tahtiin. Konsertin jälkeen yleisöluistelu jatkuu DJ OttoPetterin ja DJ SkeniksW:n vauhdittamana. Tapahtuman juontaa jäältä käsin Anna-Liisa Tilus ja Tapiolasalista orkesterin intendentti Juha Ahonen. Ruokatorilla nälkäisiä luistelijoita palvelevat ravintolat Fat Lizard, Fisu ja Ranet sekä Lions Club Espoo/Keskus. Kahvilapalveluita tarjoavat Café Mezzo, Kahvila Hile ja Torikahvila. Konserttiliput Tapiolasaliin 5 € Lippupisteestä. Tapiolan Jääpuutarhaan on vapaa pääsy koko illan ajan. Tapahtuma on katsottavissa suorana lähetyksenä osoitteessa espoo.fi/livetapahtumat Tapahtuman tekevät yhdessä

Espoon liikuntapalvelut / Espoo liikkuu ja

Espoon kaupungin kulttuurin tulosyksikkö / KulttuuriEspoo Ohjelmamuutokset mahdollisia.

