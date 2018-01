Tulevien ekaluokkalaisten ilmoittautuminen kouluun alkaa 8.1.

Huoltajat ilmoittavat vuonna 2011 syntyneet helsinkiläislapset kouluun joko verkossa tai käymällä koululla. Syksyllä 2018 koulunkäynnin aloittaa Helsingissä noin 6 000 lasta.

Kouluun ilmoittaudutaan joko sähköisesti tai käymällä koululla

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala lähettää tammikuun alussa tuleville ekaluokkalaisille Tervetuloa kouluun -oppaan, jossa on tietoa koulun aloittamisesta ja iltapäivätoiminnasta. Samassa kirjeessä on oppivelvollisuusilmoitus, johon on merkitty lapsen lähikoulu sekä ekaluokkalaisen kielten opiskelun uudistamista käsittelevä saate.



Huoltajat saavat Tervetuloa kouluun -oppaan mukana myös tarvittavan Wilma-tunnuksen ja salasanan. Omaan lähikouluun voi ilmoittautua Wilma-järjestelmän kautta 8.–24.1.2018 osoitteessa wilma.edu.hel.fi. Palvelu on käytössä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kouluun voi ilmoittautua myös käymällä koululla keskiviikkona 24.1.2018 klo 8.00–10.00 tai 17.00–19.00. Ensimmäiseltä luokalta alkavan A1-kielen valinta tehdään ilmoittautumisen yhteydessä.



Tietyissä tapauksissa ilmoittautua voi vain koululla. Jos esimerkiksi lapsi pyrkii muuhun kuin omaan lähikouluunsa, soveltuvuuskokeen kautta painotettuun opetukseen tai kielikylpyluokalle, kouluun ilmoittaudutaan siinä koulussa, johon lapsi pyrkii. Koululla pitää ilmoittautua myös, jos haluaa vaihtaa oppivelvollisuusilmoitukseen merkityn lapsen ruotsinkielisen lähikoulun suomenkieliseen tai päinvastoin. Koulun aloittamiseen liittyvää tietoa löytyy www.edu.hel.fi/tervetuloakouluun -sivuilta.



Lähikoulutiedustelut, jos oppivelvollisuusilmoitusta ei ole tullut postitse tammikuun alussa

• puh. 09 310 86400 (suomenkieliset koulut)

• puh. 09 310 86224 (ruotsinkieliset koulut)



Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan neuvonta auttaa kaikissa kouluun ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa puh. 09 310 86400, s-posti: kasvatusjakoulutus@hel.fi, avoinna arkisin klo 10.00–12.00 ja 13.00–15.00.