Tulli muistuttaa: Ethän tuo matkamuistoksi uhanalaisia lajeja

CITES-tuotteita ovat uhanalaiset eläimet ja kasvit, niiden osat tai niistä valmistetut tuotteet. Niiden joukossa on myös matkailijoiden suosimia matkamuistoja, kuten koralleja ja kaktuksia. Myös esimerkiksi koriste-esineet, matelijannahkaiset asusteet ja turkistuotteet voivat olla CITES-lajeista valmistettu tai sisältää niiden osia. CITES-tuotteiden tuonti Suomeen on kiellettyä tai luvanvaraista tuotteesta riippuen. Lupa tarvitaan lähtömaan lisäksi usein myös Suomen ympäristökeskukselta. Matkustaja on aina vastuussa tuomisistaan.

- Toreilta ja markkinoilta ei kannata ostaa matkamuistoa, jos ei ole varma, mistä eläimestä, kasvista tai puusta se on valmistettu, neuvoo tulliylitarkastaja Nadja Painokallio matkailijoita. On myös hyvä tiedostaa, että eri mailla on omia rajoituksia esimerkiksi hiekan viennistä. Rajoitukset kannattaa aina selvittä etukäteen.

Esimerkkejä tuotteista, jotka voivat olla CITES-lajeista valmistettu:

matelijannahkaiset kellonrannekkeet, vyöt, laukut tai kengät

taljat ja turkistuotteet

luusta tai harvinaisesta puulajista valmistetut soittimet

käyttö- ja koriste-esineet, kuten kammat ja veistokset

eläin- ja kasviuutteita sisältävät kosmetiikkatuotteet

aasialaisen lääketieteen tuotteet.

Tulli valvoo maahantuontia

Suomen ympäristökeskus Syke myöntää Suomessa CITES-luvat ja neuvoo tarkemmin CITES-kysymyksissä. Tulli valvoo maahantuonnin yhteydessä, että asianmukaiset luvat ja asiakirjat ovat olemassa. Lupia ei myönnetä jälkikäteen. Lisäksi CITES-tuotteita voi tuoda vain tiettyjen rajanylityspaikkojen kautta. Ilman lupaa tuodut ja kielletyt tuotteet otetaan haltuun eikä niitä palauteta.

