Tulli on tutkinut kansainväliseen vaatekauppaan liittyvää rikosepäilyä

Tulli on tutkinut törkeänä veropetoksena tapausta, jossa yrityksen epäillään antaneen puutteellisia tullaustietoja Kiinasta Suomeen maahantuoduista vaatteista. Väärin ilmoittamisen seurauksena tullimaksuja on määrätty liian pieniksi ja yritys on saanut huomattavaa kilpailuetua oikein toimiviin yrityksiin nähden.

Tullin esitutkinnassa on selvinnyt, että pääkaupunkiseudulla toimiva yritys on ilmoittanut tuomiensa vaatteiden tullausarvot väärin. Törkeänä veropetoksena tutkittava tapaus havaittiin osana Tullin yritystarkastustoimintaa. Tutkittavana olevassa tapauksessa tavaran arvo oli ilmoitettu todellista pienemmäksi. Tullille ilmoitettu tullausarvo ei perustunut vaatteista Kiinaan maksettuun hintaan. Tutkinnan perusteella Tulli epäilee, että yrityksen maahantuomat vaatteet valmistetaan tehtaassa, jota yritys pyörittää epävirallisesti Suomesta käsin. Virallisesti tehtaalla on paikalliset vastuuhenkilöt. Vaatteet on tuotu Kiinasta vuosien 2017 - 2020 aikana. Yritys on saanut merkittävän edun ilmoittamalla tullausarvot väärin Tutkittavana olevassa tapauksessa yritys on jättänyt maksamatta tuontitulleja noin 86 000 euron arvosta. ”Yritys on saanut muun muassa huomattavaa kilpailuetua samalla alalla oikein toimiviin yrityksiin nähden ilmoittamalla vaatteiden tullausarvot väärin. Yritysten tasapuolisten kilpailuedellytysten tukeminen on meille Tullissa tärkeää ja pyrimme purkamaan laittoman ulkomaankaupan rakenteita mahdollisimman tehokkaasti”, kertoo talousrikostutkintayksikön päällikkö Petteri Nevalainen. Tullausarvo on summa, jonka perusteella maahantuonnissa kannetaan muun muassa tulli ja maahantuonnin arvonlisävero. Tullausarvo koostuu pääsääntöisesti tavaran arvosta, rahti- ja muista kustannuksista. Tulli on tehnyt esitutkinnan yhteistyössä Euroopan syyttäjäviraston, EPPOn kanssa. EPPOn tehtävänä on tutkia eräitä EU:n taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia, kuten tulleihin liittyviä veropetoksia, sekä asettaa niiden tekijät syytteeseen ja tuomittaviksi EU:n jäsenmaissa.

Yhteyshenkilöt