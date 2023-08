Tulli tutkii laajamittaista marihuanan ja hasiksen salakuljetusta – huumeiden katukauppa-arvo 4 miljoonaa euroa

Tulli on tehnyt esitutkinnan aikana etsintöjä ja kiinniottoja pääkaupunkiseudulla ja Jyväskylässä. Suurin takavarikko, noin 90 kiloa marihuanaa ja 10 kiloa hasista, tehtiin Helsingissä sijainneesta itsepalveluvarastosta. Huumausaineet oli kätketty erilaisiin reppuihin, joita takavarikoitiin esitutkinnan aikana lähes 400 kappaletta. Lisäksi etsinnöissä takavarikoitiin 45 000 euroa käteistä rahaa ja kaksi luvatonta käsiasetta. Rahojen epäillään olevan peräisin huumekaupasta. Tutkinnassa selvitetään myös muita saman organisaation salakuljettamia huumausaine-eriä.

– Oman rikostutkintamme ansiosta pääsimme salakuljetusorganisaation jäljille. Epäilemme organisaation salakuljettaneen viime vuoden marraskuusta lähtien yhteensä kahdeksan eri huumausaine-erää Espanjasta Suomeen. Näiden erien epäillään sisältäneen kaikkiaan vähintään 280 kiloa marihuanaa ja hasista. Salakuljetettujen huumausaineiden katukauppa-arvo on noin neljä miljoonaa euroa, kertoo tutkinnanjohtaja, tulliylitarkastaja Janne Kallio.

Salakuljetuksessa hyödynnetty kaupallista rahtiliikennettä

Huume-erät salakuljetettiin rahtilähetyksissä kaupallisessa liikenteessä Espanjasta Keski-Euroopan läpi Suomeen.

– Jälleen kerran salakuljettajat ovat käyttäneet hyväksi laillista rahtiliikennettä huumeiden kuljettamisessa. Kuljetusyhtiötä ei epäillä osallisuudesta salakuljetukseen, sanoo Kallio. – Esitutkinnan aikana olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Sisä-Suomen poliisilaitoksen kanssa. Kotimaisen viranomaisyhteistyön lisäksi tietoa on vaihdettu Espanjan, Alankomaiden ja Saksan viranomaisten kanssa, Kallio jatkaa.

Huumausainerikosten lisäksi tutkinnassa on ampuma-aserikos. Esitutkinnassa on epäiltyinä kahdeksan henkilöä, joista kolme on suomalaisia ja muut ulkomaan kansalaisia. Esitutkinta siirtyy valmistuttuaan syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle.