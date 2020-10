Tullilta tunnustus kauppakamarille työstä viennin hyväksi

Keskuskauppakamarin hallinnoimat välittäjäkokeet muuttuvat sähköiseksi 23.10.2020 08:50:00 EEST | Tiedote

Keskuskauppakamarissa on käynnissä välittäjäkokeiden (LKV ja LVV) sähköistämisprojekti, jonka tavoitteena on, että välittäjäkokeet on mahdollista suorittaa tulevaisuudessa sähköisesti. Projekti toteutetaan yhteistyössä ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation kanssa. Sähköisesti suoritettaviksi kokeet muuttuvat vuoden 2021 aikana.