Tuloeroja tutkiva Branko Milanovic puhuu eriarvoisuudesta yliopiston luennolla

Branko Milanovic on yksi maailman johtavista eriarvoisuutta tutkivista taloustieteilijöistä. Milanovic pitää Helsingin yliopiston luentosarjassa 12.4. puheen, joka pohjautuu hänen tuoreimpaan kirjaansa Capitalism, Alone (2019). Prospect-lehti on rankannut Milanovicin korona-ajan 50 parhaan ajattelijan joukkoon.

Branko Milanovicin tuorein teos tarjoaa provokatiivisen selityksen kapitalismin noususta maailmanlaajuisesti määräävään asemaan ja katsauksen siihen mitä tulevaisuus tuo erilaisten kapitalististen mallien kilpaillessa johtajuudesta. Milanovic analysoi liberaalien kapitalististen yhteiskuntien systeemistä eriarvoisuutta, kääntäen katseen erityisesti homoploutiaan eli ilmiöön, jossa samat henkilöt keräävät korkeat tulot sekä työstä että pääomasta. Milanovic tunnetaan parhaiten läpimurtotutkimuksestaan, joka käsitteli maailmanlaajuisia tuloeroja vuosina 1988-2008 eli Berliinin muurin kaatumisesta maailmanlaajuiseen finanssikriisiin. Hänen asiantuntemuksensa ydinalueita ovat tuloerot yksittäisissä maissa sekä maailmanlaajuisesti. Milanovicin tarkastelunkohteina ovat globaali epätasa-arvo, globalisaatio, eriarvoisuuden historia sekä makrotalous. Milanovic perusti vuonna 2014 oman sivuston nimeltä "globalinequality", missä hän keskustelee eri aiheistakapitalismista marxilaisuuteen sekä käsittelee sivuillaan monia muita globaaliin eriarvoisuuteen vaikuttavia kysymyksiä. Milanovicin kirja Global Inequality (2016) toi hänelle Bruno Kreisky -palkinnon vuoden parhaasta poliittisesta kirjasta sekä Hans Matthöfer -palkinnon vuonna 2018. Kirja käsittelee globalisaation taloudellisia ja poliittisia vaikutuksia ja on tunnettu epäarvoisuuden kehitystä kuvaavasta Kuznetsin käyrästään. Branko Milanovic on vieraileva professori City University of New Yorkissa ja vanhempi tutkija Stonen sosioekonomisen eriarvoisuuden tutkimuskeskuksessa. Hän työskenteli Maailmanpankin tutkimusosastolla johtavana ekonomistina lähes 20 vuotta, mutta jätti työn kirjoittaakseen kirjan maailmanlaajuisista tuloeroista, Worlds Apart (2005). Helsinki Inequality Initiative (INEQ) -tutkimushanke kutsuu Branko Milanovicin pitämään puheen INEQ:n "Inequality talks" -tapahtumassa, jossa käsitellään eriarvoisuutta laajasti. Vierasluento pidetään verkossa Zoomin kautta 12. huhtikuuta kello 18-19.30. Keskustelua pääsee kuuntelemaan rekisteröitymällä etukäteen 8. huhtikuuta mennessä osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/110433/lomake.html Lisätiedot:

Meri Kulmala https://www2.helsinki.fi/en/ineq-helsinki-inequality-initiative/ineq-guest-talks#section-104541

