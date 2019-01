Tulorekisterin käyttö sujuu hyvin – muista kuitenkin ilmoittamisessa nämä asiat

Tulorekisterin käyttöönotto on sujunut Elossa hyvin. Jotta käyttö sujuisi jatkossakin vaivatta, on Elo koonnut työnantajille vinkkejä ensimmäisiä ilmoituksia silmällä pitäen. Vinkit on koottu tulorekisterin tämän hetkisten käyttökokemusten perusteella.

Tulorekisteri otettu onnistuneesti käyttöön - asiakkaiden yhteydenottojen odotetaan lisääntyvän



Verohallinnon ylläpitämä kansallinen tulorekisteri on otettu onnistuneesti käyttöön ja ensimmäiset ilmoitukset tulorekisteristä Eloon tulivat 2.1.2019. Elossa on vastaanotettu 15.1. mennessä 115 500 ilmoitusta. Elossa on tehostettu tuotannonseurantaa, jotta mahdollisiin esille tulleisiin virheisiin tai epäkohtiin päästään nopeasti kiinni.

- Tulorekisterin tulo on asiakkaille merkittävä muutos ja uskomme asiakkaiden yhteydenottojen lisääntyvän myös meille Eloon. Olemme valmiina tukemaan asiakkaitamme muutoksessa antaen muun muassa vinkkejä tulorekisteri-ilmoittamiseen ja miten omia ilmoituksia sekä työeläkevakuutusmaksuja voi jatkossa seurata. Työeläkevakuutusmaksut perustuvat jatkossa työnantajien tekemiin tulorekisteri-ilmoituksiin, kertoo Elon asiakaspalvelupäällikkö Päivi Sikkilä.

Tulorekisterin käyttöönotto on näkynyt Elon vakuutuspalveluiden puhelinpalvelussa jonkin verran lisääntyneinä puhelumäärinä. Asiakkaat ovat kysyneet muun muassa sitä, missä muodossa eläkejärjestelynumero on annettava, pitääkö palkkaennakot ilmoittaa tulorekisteriin ja kuinka on toimittava, jos yrittäjä maksaa itselleen palkkaa.

Tällä hetkellä työnantajia työllistävät vielä vuoden 2018 kuukausi- ja vuosi-ilmoitukset, jotka työnantajien on tehtävä 31.1.2019 mennessä vielä entiseen tapaan suoraan työeläkeyhtiöihin. Vuoden 2019 palkkatiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. 15. ja 20. päivät ovat suosittuja palkanmaksupäiviä monissa yrityksissä, joten asiointi tulorekisterissä tulee vilkastumaan.

- Jos palkanmaksupäivä on 15.1., on palkkatiedot ilmoitettava tulorekisteriin viimeistään maanantaina 21.1. Tiedot on ilmoitettava viimeistään viidentenä (5) kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen. Jos viides kalenteripäivä sattuu olemaan viikonloppu tai arkipyhä, voi tiedot ilmoittaa seuraavana arkipäivänä. Palkka.fi-palvelun käyttö jatkuu edelleen ja sieltä tiedot siirtyvät automaattisesti tulorekisteriin, kertoo Elon kehityspäällikkö Nina Vuorela.

Vinkit tulorekisteri-ilmoittamiseen

Elo on koonnut verkkosivuilleen vastauksia useimpiin asiakkaiden esittämiin kysymyksiin. Näiden lisäksi ohessa muutama vinkki, jotka sujuvoittavat tulorekisteriin siirtymistä:

Ilmoita tiedot tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkanmaksupäivästä.





Jos käytät tulorekisterin sähköistä asiointipalvelua, saat parhaan käyttäjäkokemuksen, kun käytät Google Chrome-selainta. Selaimen historiatietojen poisto auttaa myös monissa tilanteissa.





Jos käytät tulorekisterin sähköistä asiointipalvelua, anna tiedot oikein ja täsmälleen oikeassa muodossa. Pienillä ja suurilla kirjaimilla sekä väliviivoilla on merkitystä tietojen ilmoittamisessa ja hakemisessa.



Esimerkki: Ilmoittaessasi työeläkevakuutustietoja tulorekisteriin, tarvitset työeläkeyhtiön yhtiötunnuksen, joka on Elossa 54 ja eläkejärjestelynumeron, joka on Elossa 54-0123456T -muotoinen TyEL-vakuutusnumero. Eläkejärjestelynumerossa on 11 merkkiä väliviiva muukaan luettuna. Jos teet sähköisessä asiointipalvelussa palkkatietoilmoitusta sopimustyönantajana, jätä kohta ’Maksajan tyyppi’ tyhjäksi. Näin ilmoitus tulee oikeassa muodossa työeläkevakuutukselle ja olet oikeutettu sopimustyönantajalle kuuluvaan Elon alennukseen.





Tilastokeskuksen ammattiluokitus ilmoitetaan tulorekisteriin 5-numeroisena. Aiemmin tieto on voitu ilmoittaa 2-numeroisena.





Tekemäsi ilmoitukset näet sähköisen asiointipalvelun kohdassa Annetut ilmoitukset. Jos toimitat tiedot latauspalvelun kautta, voi kestää hetken ennen kuin tiedot näkyvät sivulla. Jos käytät teknistä rajapintaa, vain valtuudet saanut henkilö näkee tehdyt ilmoitukset.





Työsuhteen päättymispäivä on vapaaehtoinen tieto tulorekisterissä, mutta työeläkeyhtiöt tarvitsevat tämän tiedon vanhuuseläkkeen myöntämistä varten. Kun työeläkeyhtiöt saavat tiedon suoraan tulorekisteristä, nopeutuu vanhuuseläkepäätöksen teko.

Mitkä asiat on viimeistään nyt laitettava kuntoon?

Jos yrityksesi palkkatietojen on tarkoitus siirtyä tulorekisteriin suoraan palkkahallintojärjestelmästäsi, tarvitset varmenteen. Lue lisää >

Jos yrityksesi käyttää tietojen ilmoittamiseen tulorekisterin sähköistä asiointipalvelua ja haluatte valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen asioimaan puolestanne, tehkää valtuutus. Lue lisää >

Kerro yrityksesi työntekijöille, että he näkevät jatkossa maksetun palkkatiedon myös tulorekisteristä.

Lisätietoja

Kehityspäällikkö Nina Vuorela, nina.vuorela@elo.fi, puh. 040 576 8919

Asiakaspalvelupäällikkö Päivi Sikkilä, paivi.sikkila@elo.fi, 020 703 5438