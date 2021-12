Tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2022–2027 hyväksytty

Maa- ja metsätalousministeriön päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti 21.12.2021–27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset > valitse alue > Lappi. Maa- ja metsätalousministeriön päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 27.1.2022.

Tornionjoen-Muonionjoen, Kemijoen ja Ivalojoen vesistöalueille laadittiin ensimmäiset tulvariskien hallintasuunnitelmat vuonna 2015. Nyt hyväksytyt suunnitelmat ovat jatkoa aiemmille suunnitelmille. Kemi nimettiin merkittäväksi tulvariskialueeksi vuonna 2018 ja Kemin rannikkoalueelle laadittu tulvariskien hallintasuunnitelma on ensimmäinen meritulvatilanteisiin varautumista edistävä suunnitelma Lapin alueella.

Tulvariskien hallintasuunnitelmien päivittämisen yhteydessä suunnitelmien rakennetta uudistettiin, tiedot ajantasaistettiin sekä päivitettiin tavoitteita ja toimenpiteitä. Tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksista järjestettiin kuuleminen 2.11.2020–14.5.2021. Kuulemisessa saatujen lausuntojen ja palautteiden perusteella suunnitelmiin tehtiin joitakin täydennyksiä ja korjauksia. Esimerkiksi Kemijoella kuulemisvaiheessa esitetystä tavoitteiden jaosta ensisijaisiin ja toissijaisiin tavoitteisiin luovuttiin.

Vesistöalueilla suunnitelmien toimenpiteillä varaudutaan asuinrakennusten osalta kerran 100 vuodessa toistuvaan (1/100a) tulvaan. Tavoitetaso vastaa valtakunnallista suositusta alimmista rakentamiskorkeuksista asuinrakennuksille. Korkeampi 1/250a tavoitetaso koskee mm. erityiskohteita (kuten sairaaloita, terveyskeskuksia ja päiväkoteja), merkittäviä maanteitä ja katuja, ympäristölle laaja-alaista tai pitkäkestoista haittaa aiheuttavia kohteita sekä kulttuuriperintökohteita. Kemin rannikkoalueella varaudutaan kaikkien riskikohteiden osalta kerran 250 vuodessa toistuvaan meritulvaan, jonka korkeus on 38 cm korkeampi kuin merivedenkorkeus vuoden 1982 Mauri-myrskyssä.

Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi on esitetty useita tulvariskien hallintaa edistäviä toimenpiteitä, joita voidaan toteuttaa joko ennen tulvaa, tulvan aikana tai tulvan jälkeen. Kaikissa suunnitelmissa erittäin tärkeiksi toimenpiteiksi on luokiteltu mm. tulvien huomioiminen rakentamisessa ja maankäytön suunnittelussa, asukkaiden ja toiminnanharjoittajien omatoiminen varautuminen tulviin, tulvaviestintä sekä tilapäisten tulvasuojeluvälineiden hankinta, testaus ja käyttö. Rakenteellisina toimenpiteinä on esitetty kaikilla merkittävillä tulvariskialueilla uusien tulvapenkereiden rakentamista tai olemassa olevien penkereiden korottamista. Kemissä tulvapenkereiden lisäksi esitetään Nauskanojan tilapäistä tukkimista tulvatilanteessa. Kemijoella säännöstely ja sen kehittäminen tulvatilanteiden hallitsemiseksi on yksi keskeisistä toimenpiteistä.

Tulvariskien hallintasuunnitelmien laatimista ohjanneet tulvaryhmät jatkavat toimintaansa 31.5.2022 asti. Tulvaryhmät tulevat jatkossa seuraamaan suunnitelmissa esitettyjen tavoitteiden saavuttamista ja toimenpiteiden toteutumista.