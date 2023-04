Tulvat lähenevät, jääsahaukset toteutetaan pääsiäisen jälkeisellä viikolla

Pohjois-Pohjanmaalla helmikuussa 20 700 työtöntä työnhakijaa 21.3.2023 08:10:18 EET | Tiedote

Työttömyys kääntyi Pohjois-Pohjanmaalla kasvuun syksyllä 2022 ja työttömien määrä on jatkanut kasvua alkuvuodesta 2023. Pohjois-Pohjanmaalla oli helmikuun lopussa 20 700 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 500 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten. Lomautettujen määrä on edelleen korkea (2 300), mikä johtuu sekä heikentyneestä taloustilanteesta sekä talvikauden vähentyneestä työntekijätarpeesta. Avoimien työpaikkojen tarjonnassa on nähtävissä edelleen pudotusta aiempaan koko maakunnan alueella.