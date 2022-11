Tunne lastensuojelu -podcastin uudessa kaudessa äänessä ovat nuoret kokemusasiantuntijat

”Uusien Tunne lastensuojelu -podcastin jaksojen taustalla on nuorten kokemusasiantuntijoidemme halu vaikuttaa. Nuoret halusivat tehdä lastensuojelu näkyväksi, mutta samalla myös ottaa puheeksi, käsitellä ja poistaa lastensuojelun stigmoja. Viime vuoden Tunne lastensuojelu -podcastin kauden saama hyvä palaute motivoi myös jatkamaan. Lastensuojelua koskevalle tiedolle on selkeästi kysyntää”, toteaa lapsiperheiden erityispalveluiden asiantuntija Joni Jaakkola.

Jokaisessa jaksossa on oma teemansa, jossa on mukana kokemusasiantuntijoita ja teeman kanssa töitä tekevä ammattilainen. Jaksoissa käydään läpi muun muassa sitä, mitä lastensuojelu ylipäätään on, ketkä on lastensuojelussa töissä ja miten nämä kaikki on näyttäytynyt asiakasnäkökulmasta. Keskustelua käydään myös ammattilaisten tai vanhempien näkökulmasta.

Jaksot ja keskustelut on pyritty suunnittelemaan kaikille kuuntelijoille sopiviksi. Jaksoista saa jotain uutta tietoa riippumatta siitä, miten paljon tietää lastensuojelusta. Oli kuuntelijoina sitten nuoret ja heidän perheensä, lastensuojelun asiakkaita tai ei, tai alan ammattilainen, tätä podcastia kannattaa kuunnella.

Espoon kaupungin lastensuojelun Tunne lastensuojelu -podcastsarjan uuden kauden ensimmäinen jakso julkaistaan perjantain 4.11.2022 Espoon kaupungin SoundCloud- ja Spotify-tileillä. Julkaisemme 1–2 jaksoa viikossa. Espoon lastensuojelun Yhteiskehittäjät -nimellä toimiva nuorten kokemusasiantuntijoiden ryhmä vastasi kokonaan podcastin suunnittelusta ja toteutuksesta.

Lapsiperheiden erityispalveluiden asiantuntija Joni Jaakkola joni.jaakkola@espoo.fi