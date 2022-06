Tunnekeskeisessä pariterapiassa käsiteltävät tunteet näkyvät myös kehonkielessä

Parisuhteen haasteisiin liittyy paljon erilaisia tunteita. Tunnekeskeinen pariterapia on kokemuksellinen lähestymistapa, jossa keskeistä on tunnetasolla tapahtuva muutos. KTM, PsM Sari Kailanko tarkasteli Jyväskylän yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan kouluttajapariterapeuttien työskentelyä asiakkaiden kehollisen tunnekokemuksen äärellä tunnekeskeisessä pariterapiassa.

– Pareilla on usein toiveena palauttaa läheisyyden kokemus ja tunne tai kokemus siitä, että olen toiselle tärkeä, minua arvostetaan ja riitän toiselle. Pariterapiassa tulee eteen tilanteita, joissa toinen puolisoista kokee, ettei osaa puhua tunteistaan tai ei tiedä mitä tuntee. Syynä saattaa olla se, että omassa lapsuuden perheessä ei puhuttu tai käsitelty tunteita yhdessä, vaan niistä piti selvitä itse tai niitä ei voinut näyttää jostain syystä, Kailanko kertoo.

Mutta mitä pariterapiassa tapahtuu, jos asiakas ei osaa puhua tunteistaan, eikä tiedä mitä tuntee?

Tunnekokemukset ilmentyvät myös kehollisesti. Vauvasta lähtien kommunikoimme vanhempiemme kanssa erilaisilla eleillä ja äänensävyillä. Nämä tavat säilyvät tärkeänä osana kommunikointia, vaikka opimme puhumaan. Tämä ei-kielellinen vuorovaikutus ja syntynyt kiintymyssuhdekokemus on ollut meille elintärkeä. Varhaiset kokemuksemme näkyvät reagointina, erilaisina odotuksina ja toimintamalleina romanttisissa parisuhteissa vielä aikuisena.

Pariterapeutti auttaa pysähtymään tunteen äärelle

Keholliset reaktiot antavat vihjeitä siitä, mitä henkilö kokee juuri kyseisellä hetkellä.

– Pariterapiaistunnossa puolisot aktivoivat toistensa kehollisia reaktiota: käännämme katseen poispäin, puristamme käden nyrkkiin tai huokaisemme puolison puhuessa suhteestamme. Toisaalta saatamme herkistyä kyyneliin tai katsoa vetoavasti, Kailanko selventää.

Keholliset vihjeet tai äänensävyt näkyvät pariterapeutille tapahtumahetkellä ja hän saattaa pysäyttää asiakkaan tutkimaan yhdessä kyseistä hetkeä. Näin lisätään asiakkaan tietoisuutta ja kokemusta siitä, mitä hänen sisällään lähtee kyseisissä hetkissä tapahtumaan.

Kailangon tutkimuksessa osoitettiin, että pariterapeutin kehollisten vihjeiden pukeminen sanoiksi ja kehollisen reaktion äärelle pysähtymiset mahdollistavat kokemuksen syvenemisen. Kokemuksen syvenemisen on aikaisemmassa tutkimuksessa perusteella todettu olevan tärkeä indikaattori positiivisten terapiatulosten näkökulmasta.

– Jokaisen pysähtymisen jälkeen, ja läpi koko pariterapiaistunnon, kokemus syveni merkittävästi. Tämän kehollisen vihjeen toistaminen useamman kerran auttoi suhteen ns. vetäytyvämpää kumppania pysymään tunnekokemuksessa pidempään, syventäen kokemusta.

Väitöskirjatutkimus toteutettiin kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä kanadalaisten ja amerikkalaisen tutkijoiden kanssa.

KTM, PsM Sari Kailangon väitöskirja ”Non-verbal Communication in Emotionally Focused Couple Therapy” tarkastetaan perjantaina 17.6.2022 klo 12 Musica -rakennuksen salissa M 103. Vastaväittelijänä toimii apulaisprofessori Martiño Rodríguez González (Universidad de Navarra, Espanja) ja kustoksena dosentti, yliopistonlehtori Aarno Laitila (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Yleisö voi seurata väitöstilaisuutta väitössalissa M 103 tai verkkovälitteisesti osoitteessa: https://r.jyu.fi/dissertation-kailanko-170622

Väitöskirja on luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9319-1

Lisätietoja:

Sari Kailanko, sari.a.kailanko@gmail.com, puh. +358 44 980 7528

Sari Kailanko on tutkinut tunnekeskeistä pariterapiaa vuodesta 2015. Hän on käynyt erilaisia koulutuksia liittyen tunnekeskeiseen pariterapiaan ja kehollisiin terapioihin, kuten sensorimotorinen psykoterapia ja tanssiliiketerapia. Hän on valmistunut psykologian maisteriksi Bergamon yliopistosta Italiasta, jossa hän on luonut kansainvälisiä yhteyksiä. Ennen psykologiksi valmistumistaan Kailanko on tehnyt pitkän uran kansainvälisessä liiketoiminnassa yritysmaailmassa. Tällä hetkellä hän toimii asiakasvastaavana työterveyspsykologina tehden yritysyhteistyötä ja yksilövastaanottoa. Sen lisäksi hän järjestää oman yrityksensä puitteissa mm. tunnekeskeisiä parisuhdekursseja (www.valonpeili.com).