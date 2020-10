Tunnelmavetoinen romaani pohtii etäisyyden vaikutusta ihmisten välisiin yhteyksiin

Venla Saalon ensimmäinen aikuisille lukijoille suunnattu romaani Kukkia maan alla (Gummerus) sijoittuu Berliiniin sekä Saksan ja Puolan rajaseudulle. Yhden viikonlopun tapahtumia kuvaava kertomus käsittelee juuria, etäisyyksiä ihmisten välillä ja rajan ylittämisen vaikeutta. Helsinkiläislähtöinen Saalo on asunut vuosia Saksassa, ensin Berliinissä ja vuodesta 2019 lähtien rajaseudulla Görlitzissä.

Metroaseman kukkakaupan myyjä Marianna kohtaa työssään ihmisiä, jotka ovat eksyksissä. Oman äitinsä kuulumisia hän kyselee veljeltään Borysilta Puolasta asti, vaikka äiti asuu Berliinissä samassa korttelissa.

Ei vain kukkia, Marianna sanoo, vaan myös neuvoja niille, jotka menettävät suuntansa maan alla. Ymmärrätkö Borys? Maan päällä heillä ei ole hätää, mutta asematunnelissa he menevät pois tolaltaan. Sellaisia ihmisiä on paljon. On myös niitä, jotka luulevat olevansa toistensa seurassa, mutta eivät ole; ja on niitä, jotka luulevat olevansa eksyksissä, mutta eivät ole.

Paljain jaloin Berliinin kaduilla kulkevan Karim-pojan ote Amalia-äidin kädestä on vahva, mutta yhteys pätkii, kun äidin ajatukset viipyilevät jo tulevaisuudessa. Kun Mariannan, Borysin, Karimin ja Amalian tiet kohtaavat, syntyy tarina, joka risteilee kuin suurkaupungin metrokartta.

”Läheisissäkin ihmissuhteissa on usein paljon kysymyksiä, jotka jäävät ilmaan. Pohdin kirjassani, miten elää sen kanssa, ettei tärkeisiin tai vähemmän tärkeisiin kysymyksiin saa vastauksia”, Venla Saalo miettii.

Venla Saalo

Venla Saalo (s. 1988) on kirjailija, kääntäjä ja kulttuurilehti Särön toimitussihteeri. Kukkia maan alla on hänen ensimmäinen aikuisille suunnattu romaaninsa. Kirkkaalla liekillä oli lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaana vuonna 2012.

Venla Saalo, Kukkia maan alla

159 sivua

Äänikirja ilmestyy 12.10. lukijana Anniina Piiparinen