Tunnetko nämä Turkin kauniit saarisisarukset pohjoisella Egeanmerellä?

Bozcaada: Rauhallinen keidas kaukana kaupungista

Bozcaada on hyvin säilynyt Egeanmeren helmi, joka sijaitsee Çanakkalen rannikolla. Bozcaada, joka tunnetaan mytologiassa Tenedosina, on tunnettu kristallinkirkkaista vesistään, viinitarhoistaan ja viineistään. Saarelle saapuessa ei voi olla huomaamatta Bozcadan linnaa, jonne pääsee vaivattomasti Geyiklin laiturilta lähtevillä lautoilla. Kulttuurista kiinnostuneille saaren muihin nähtävyyksiin lukeutuvat muun muassa Bozcaada-museo, Ayazman luostari, tuulimyllyt sekä Neitsyt Marian kirkko. Kesäisin Ayazma Beach ja Aquarium Bay ovat saaren suosituimpia uimapaikkoja.

Bozcaadassa pääsee nauttimaan myös erilaisista ulkoilumahdollisuuksista, kuten surffaamisesta Çayırin rannalla tai vedenalaiseen elämään tutustumista

rauhallisissa poukamissa sukellellen. Vierailunarvoisia kohteita Bozcaadassa ovat myös Polenten majakka sekä saaren läntisimmän kärjen tuulimyllyt. Bozcaadan viineistä pääsee nauttimaan saaren viinitarhareiteillä, joissa pääsee tutustumaan saaren kolmituhatvuotisiin viininvalmistusperinteisiin. Bozcaada Vineyard Route -reitillä pääsee vierailemaan viinitiloilla ja maistelemaan viinejä saaren neljästä kotoperäisestä rypälelajikkeesta. Viininystävien iloksi saarella järjestetään Vineyard Festival joka vuosi syyskuun ensimmäisinä viikkoina.

Gökçeada – hidasta elämää maailman ensimmäisellä "Cittaslow"-saarella

Gökçeadan saari pohjoisella Egeanmerellä, Gallipolin niemimaan edustalla, on viehättävä turkkilainen tuttavuus, josta löytyy vanhoja kyliä kukkuloilla vaeltelevine vuohineen, puhdas meri ja loputtoman pitkät rannat. Gökçeada on maailman ensimmäinen hitaan kaupunkielämän "Cittaslow"-saari, jonka filosofia perustuu leppoisaan elämänrytmiin ja paikallisuuteen.

Gökçeada on myös surffaajien suosiossa, sillä saarella on täydelliset olosuhteet purjelautailuun lähes ympäri vuoden. Vierailun arvoisiin rantoihin lukeutuu muun muassa yli kilometrin mittainen Gökçeadan Aydıncıkin kultainen hiekkaranta sekä Gizli Liman, Laz Bayn, Yıldız Bayn ja Mavi (Blue) Bayn rannat. Gökçeada on myös tunnettu arkkitehtuuristaan ja keittiöstään. Saaren pittoreskit kylät Kaleköy, Zeytinli, Tepeköy, Bademli ja Dereköy ihastuttavat matkaajia kukkuloillaan, kivitaloillaan ja vuosisatoja vanhoilla puillaan. Vanhaa kunnioittaen kunnostetut kivirakennukset kätkevät sisäänsä tutustumisen arvoisia hotelleita, kahviloita ja ravintoloita.

Cunda ­– kuin satu Egeanmerellä

Jokaisena vuodenaikana kaunis Cunda, saari pohjoisella Egeanmerellä, tunnetaan myös nimellä Ali Bey Island. Cundalla on lyhyt siltayhteys mantereelle, joten saarella vierailu onnistuu vaivattomasti. Saaren pakollisiin nähtävyyksiin lukeutuu Taksiyarhisin vuonna 1873 rakennettu uusklassinen kirkko, joka 2011 toteutetun restauroinnin tuloksena palautui alkuperäiseen loistoonsa. Nykyään rakennus toimii Ayvalık Rahmi M. Koç -museona.

Cundalla vieraillessa kannattaa käydä nauttimassa maisemista Aşıklarin kukkulalta, sekä maistelemassa saaren herkkuja mukulakivikaduilla vaeltamisen jälkeen. Puhtaat vedet (Aquarium tai Green Bay) kutsuvat uimaan, samalla kun auringonlasku maalaa saaren punaisen eri sävyin. Cunda on tunnettu maukkaista mezeistään ja yrteillä höystetyistä salaateistaan. Saarella vieraillessa kannattaa maistaa sen oliiviöljypohjaisia ruokia, kuten artisokkaa tai suolayrttiä (Deniz börülcesi) tai saaren kilohailista valmistettua erikoisuutta.