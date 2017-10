Tunnistatko laitteen, jolla voi pelastaa hengen? Bongaa defi!

Defibrillaattori eli defi tai sydäniskuri on laite, jolla elottoman ihmisen sydämestä voidaan poistaa sydämen pysäyttänyt vaarallinen kammiovärinä. Suomessa kansalaiskäyttöön tarkoitettuja neuvovia sydäniskureita on arviolta 3 000, mutta suurimman osan sijoituspaikkaa ei tiedetä.

Tänään 16. lokakuuta vietetään Euroopan elvytyspäivää. Suomen Punainen Risti ja Sydänliitto haastavat suomalaiset tunnistamaan ja rekisteröimään kaikki käytössä olevat sydäniskurit eli defit avoimelle verkkosivulle. Verkkosivu defi.fi kertoo lähimmän sydäniskurin sijainnin. Tällä hetkellä rekisterissä on noin 1300 sydäniskuria.

Tiedot neuvovien sydäniskureiden sijainnista täytyy saada ajan tasalle, jotta tositilanteessa laite löytyy nopeasti. Sydäniskureita sijaitsee muun muassa kauppakeskuksissa ja työpaikoilla.

Defiä osaa käyttää kuka vain



Defi on erittäin helppokäyttöinen laite, jolla kuka vain voi auttaa ihmistä, jonka sydämessä on vaarallinen verenkierron pysäyttänyt rytmihäiriö.

Defi on kevyt ja sen voi nopeasti hakea elvytettävän luo. Nopeus on tärkeää, sillä elottomuudessa jokainen minuutti on tärkeä.

- Kuka tahansa osaa ja voi käyttää sydäniskuria. Laitteessa on kuvalliset ohjeet, ja se neuvoo ääniohjein käyttäjää, sanoo ensiavun asiantuntija Kristiina Myllyrinne Suomen Punaisesta Rististä.

Elvytettävän henkilön paljaalle rintakehälle kiinnitetään kaksi liimaelektrodia, joiden avulla laite analysoi sydämen rytmin ja tarpeen mukaan suosittelee iskua. Laite neuvoo painamaan vilkkuvaa valopainiketta ja antaa voimakkaan sähköimpulssin, joka poistaa sydämestä kammiovärinän.

Soita 112, elvytä ja iske



Sydänpysähdyksen aiheuttamassa elottomuudessa ensimmäinen auttaja on usein ohikulkija.

- Elvytyksen aloittamista ei pidä viivytellä. Jos painelu-puhalluselvytys ja defibrillointi aloitetaan 3-5 minuutin kuluttua sydämen pysähdyksestä, jopa kolme neljästä elvytettävästä selviää, Myllyrinne jatkaa.

Paineluelvytys ylläpitää verenkiertoa, mutta sydämen haitallisen rytmihäiriön poistoon tarvitaan defibrillaattorin antamaa sähköiskua.

Hätäkeskus ohjeistaa elvytyksen aloittamiseen, mutta ensiapu- ja elvytystaitoja on hyvä opetella käytännössä ensiapukurssilla. Harjoittelu antaa varmuuden toimia hätätilanteessa nopeasti ja määrätietoisesti.

- Koskaan ei tiedä, milloin eteen tulee tilanne, jolloin elvytystaitoja tarvitaan. Kuka tahansa meistä voi pelastaa toisen hengen, Myllyrinne muistuttaa.

Suomen Elvytysneuvosto, Suomen Punainen Risti ja Suomen Sydänliitto ryhtyivät kokoamaan neuvovia defibrillaattoreita eli sydäniskureita defi.fi-rekisteriin vuonna 2011.

#bongaadefi-kilpailu:

- Sydäniskureiden bongausaika on 16.–31.10.2017. #bongaadefi-kilpailuun voi osallistua Yksi elämä -kampanjan Facebook-sivulla jakamalla kuvan ja sijaintintiedon defistä.

- Kaikkien bongareiden kesken arvotaan 3 x 2 kpl leffalippuja Finnkinon teatteriin. Arvonta suoritetaan 1.11.2017.

- Sydänliitto pyytää tarvittaessa laitteen omistajan lisäämään sen defi.fi-rekisteriin.

Lisätietoja:

Ensiavun asiantuntija Kristiina Myllyrinne, Punainen Risti, puh. 020 701 2168

Tiedottaja Outi Huovinen, Punainen Risti, puh. 020 701 2223