Tuomaan Markkinat järjestetään joulukuussa Kauppatorilla

Perinteiset Tuomaan Markkinat järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisesti Kauppatorilla 27.11.–22.12. Markkinoita ei voida järjestää tutuksi tulleella tapahtumapaikallaan Senaatintorilla joulukuun yli kestävän valaisinremontin vuoksi.

“Kauppatori oli sijaintinsa ja kantokykynsä kannalta paras vaihtoehto väliaikaiseksi tapahtumapaikaksi. Tuomaan Markkinoiden sydän on sen kävijät ja myyjät, ja haluamme jälleen tarjota kaikille toimivat, vastuulliset ja ainutlaatuiset joulumarkkinat. Tänä vuonna tapaamme merellisessä miljöössä”, kertoo tapahtuman projektipäällikkö Emma Abendstein.

Laadukkaita kotimaisia lahjatuotteita, talvisia ruokaelämyksiä ja kiireetöntä joulutunnelmaa tarjoavilla Tuomaan Markkinoilla vierailee vuosittain yli 300 000 ihmistä. Markkinoiden myyjähaku on parhaillaan avoinna tapahtuman verkkosivuilla, ja mukaan voi hakea aina syyskuun alkuun saakka. Ravintolatoimijat voivat hakea mukaan Tuomaan Markkinoille 2.8. alkaen.

“Joulu on perinteiden aikaa ja Tuomaan Markkinat on stadilainen perinne. Olemme iloisia, että markkinoille löytyi paikka historiallisesta keskustastamme. Viime vuoden peruuttamisen jälkeen on tärkeää saada markkinoiden pientuottajille mahdollisuus täyttää asiakkaiden lahjatarpeet ja paikata omaa talouttaan”, sanoo Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtaja Stuba Nikula.