Tuomaan Markkinat kutsuu jouluntekijöitä

Torikorttelit kukkii kesällä kulttuuria ja kauniita terasseja 18.5.2017 13:45 | Tiedote

Kauppatorin ja Senaatintorin välissä sijaitsevien Torikortteleiden kymmenen vuotta kestäneet remontit ovat ohi tänä kesänä. Entisiin hallintokortteleihin on remontoitu 12 000 m2 uutta toimitilaa ja avattu 3000 m2 sisäpihoja. Alueelta on löytänyt paikkansa moni kiinnostava toimija, ja vanhan keskustan vetovoimassa on tapahtunut aivan uudenlainen käänne. Torikortteleiden, Allas-merikylpylän ja Kanavarannan uuden ravintolakeskittymän kokonaisuus on muuttanut merellisen kantakaupungin meininkiä huomattavasti.