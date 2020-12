Tuomaan Markkinat tuo joulutorin verkkoon

Senaatintorilta tuttu jouluklassikko Tuomaan Markkinat järjestetään joulukuun ajan poikkeuksellisesti verkossa.

Tuomaan Markkinoita tuottava Helsingin tapahtumasäätiö joutui marraskuun lopulla koronavirustilanteen vuoksi pysäyttämään markkinajärjestelyt ja perumaan perinteisen tapahtuman. Joulutori kokoaa vuosittain Senaatintorille noin 100 yrittäjää, pientuottajaa ja käsityöläistä ympäri Suomen sekä joukon helsinkiläisiä ravintola- ja kahvilayrittäjiä. Viime hetken peruminen iski koviten yrittäjiin, joista osa on valmistellut tuotteitaan markkinoille keväästä lähtien.

Auttaakseen myyjiä Tapahtumasäätiö päätti peruutuksen yhteydessä toteuttaa tapahtuman edes osin verkossa, jotta mahdollisimman moni joululahjoja hankkiva löytäisi tiensä Tuomaan Markkinoiden myyjien laadukkaiden ja kotimaisten lahjojen luo.

Tuomaan Markkinoiden myyjät ja ravintolatoimijat valikoidaan vastuullisia tuotanto- ja toimintapoja korostaen, ja ne tarjoavat loistavan vaihtoehdon massatuotantona valmistetulle tavaralle. Mukana on tuttujen suosikkien lisäksi myös aivan uusia toimijoita kuten Nuuksiossa tuotteensa valmistava Nuuxtribe ja luonnonkosmetiikkaan panostava Luonkos.

Kaikki mukana olevat myyjät ja heidän jälleenmyyntikanavansa on koottu yhteen tuomaanmarkkinat.fi-sivustolle. Näin tuotteita voidaan myydä suoraan myyjien omista verkkokaupoista tai kivijalkamyymälöistä. Tapahtumasäätiö auttaa myyjiä myös markkinoinnissa esitellen kauppiaita ja myytäviä tuotteita ennen joulua muun muassa markkinoiden sosiaalisen median kanavissa.

“Olemme saaneet paljon avuntarjouksia ja kyselyitä koskien myyjiä ja heidän tuotteidensa kohtaloa. Avuntarjoajien ehdotuksia on välitetty myyjille eteenpäin. On sydäntä lämmittävää huomata, miten moni on halukas auttamaan pientuottajia. Tuomaan Markkinoiden taika on juuri yhteisöllisyydessä ja vastuullisuudessa”, sanoo tapahtuman vastaava tuottaja Marianne Saukkonen.

Perinteinen toritapahtuma järjestetään taas ensi vuonna, mutta myös verkkojoulutorille harkitaan jatkoa kokemusten perusteella.