Tuomaan Markkinat tuo yli 100 pientuottajaa ja ruokatoimijaa Helsingin kauneimmalle joulutorille

Perinteisiä joulumarkkinoita vietetään Senaatintorilla jälleen 5.–22. joulukuuta. Järjestelyissä huomioidaan vastuullisuus ja koronaturvallisuus monin eri tavoin.

Helsingin vanhin ja kaunein ulkoilmassa järjestettävä joulutori Tuomaan Markkinat kokoaa 93 kotimaista käsityöläistä ja pientuottajaa sekä 15 ravintola- ja kahvilatoimijaa kaupungin ytimeen Senaatintorille. Hyvän mielen jouluostosten lisäksi kauden tunnelmaan johdattelevat perinteinen hevoskaruselli sekä lämmittävät kausiherkut, joita voi noutaa myös mukaan. Koronatilanteen vuoksi markkinoilla ei tänä vuonna järjestetä oheisohjelmaa.

Kotimaisia lahjoja ja kausiherkkuja joka makuun

Tuomaan Markkinoiden myyjät ja ruokatoimijat on valikoitu vastuullisia tuotanto- ja toimintatapoja korostaen, ja markkinat tarjoavatkin kestävän vaihtoehdon massatuotantona valmistetulle lahja- ja koristetavaralle. Mukana on sekä uusia että tuttuja toimijoita.

Markkinoiden myyjäkattaus koostuu pääosin pienistä kotimaisista ja paikallisista toimijoista: tarjolla on muun muassa kotimaisia pientilajuustoja, kalaherkkuja, hilloja, sinappeja ja paljon muuta joulupöytään. Pukinkonttiin sopivat esimerkiksi käsintehdyt makeiset, luonnonkosmetiikka, kierrätysmateriaaleista valmistetut korut ja asusteet sekä villasukat, myssyt ja muut käsintehdyt lämmikkeet.

Tuomaan Markkinoilla herkutellaan ulkotilaan rakentuvilla ravintola- ja kahvilapihoilla. Ruokatarjonnassa huomioidaan luomu- ja lähiruoan lisäksi kasvis- ja vegaaniruokavaliot, ja annoksia voi noutaa myös mukaan otettavaksi. Omat jouluherkkunsa ja lämmittävät talvijuomansa markkinoille tuovat muun muassa Senaatintorin kesäterassillakin ihastuttaneet Runar & Version sekä Blinis & Bubbles by Valkoinen Sali, menussaan tryffeliin panostava ravintola Muru, vain kotimaisia aineksia menuissaan käyttävä ravintola Skörd sekä Nolla, joka ei tuota toiminnassaan lainkaan jätettä.

Joulutunnelmaan turvallisesti ja vastuullisesti

Tuomaan Markkinoilla kiinnitetään erityistä huomiota turvalliseen markkinatoimintaan. Senaatintorin markkina-alue on suunniteltu entistä väljemmäksi, jotta turvavälien huomioiminen olisi helpompaa eikä hetkellisiä kävijäpiikkejä synnyttävää oheisohjelmaa järjestetä. Asiakkaiden toivotaan hyödyntävän markkinoiden laajat aukioloajat kokonaisuudessaan ja saapumaan mahdollisuuksien mukaan paikalle rauhallisimpina ajankohtina esimerkiksi arkipäivisin. Myyntimökit on suojattu pleksein ja kävijöitä kehotetaan käyttämään maskeja. Tehostetun siivouksen lisäksi torilla tarjotaan laajasti käsidesiä ja siellä on käsinpesumahdollisuus.

Tuomaan Markkinat on vastuullinen joulutapahtuma, jonka ympäristövaikutuksia arvioidaan Ekokompassi-sertifikaatin avulla. Markkinoiden ravintolatoiminnassa käytetään vain biohajoavia astioita ja markkinoilla kiinnitetään huomiota jätteiden määrän minimoimiseen sekä niiden lajitteluun. Myyntimökit lämpenevät ja karuselli pyörii uusiutuvalla energialla. Markkinoilla tehdään myös hyvää yhdessä kumppaneiden kanssa. Esimerkiksi vegaanista kaurapuuroa tarjoilevan Fazer Aito Puurotuvan myyntituotot lahjoitetaan ilmastotyöhön.

Tuomaan Markkinat Helsingin Senaatintorilla 5.–22.12.2020. Avoinna maanantaista torstaihin klo 11–19 ja perjantaista sunnuntaihin klo 10–20. Vapaa pääsy.

Tuomaan Markkinoiden järjestävänä tahona toimii Helsingin tapahtumasäätiö. Markkinoiden kumppaneita ovat Fazer AITO, Reino & Aino, Torikorttelit sekä Helsingin kaupunginmuseo.