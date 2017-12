TUOMAAN MARKKINOILTA HAETTIIN LAADUKASTA KOTIMAISTA KÄSITYÖTÄ JA VIIHDYTTIIN RUOAN JA JUOMAN ÄÄRELLÄ

Kotimaisen käsityön suosio sekä sesonkiruoan ja juomien parissa viihtyminen vahvistuivat tänä vuonna Tuomaan Markkinoilla. Sekä paikalliset että matkailijat etsivät laadukasta, kotimaista ja käsintehtyä. Eilen Senaatintorilla päättyneet Tuomaan Markkinat ja viereiset Torikorttelit nousivat Helsingin joulun vetovoimaiseksi ja tunnelmalliseksi keskipisteeksi.

Helsinkiläisten jouluperinteeksi vakiintuneelle Helsingin suurimmalle ja vanhimmalle joulutorille saavuttiin tänä vuonna ostamaan etenkin kotimaista käsityötä ja laadukasta artesaaniosaamista. Kuusi käsityöläistä myi tuotteensa loppuun kesken markkinoiden ja aloitti joululomansa aikaistetusti.



– Sekä paikalliset että matkailijat etsivät laatua ja kotimaisia tuotteita. Se on yleinen trendi, joka on vahvistunut vuoden kuluessa. Ero edellisiin vuosiin on selvä, sanoo myyntiään aikaisemmista vuosista kasvattanut joulutorikonkari, puuseppä Anders Eklund.



– Ensimmäisenä tulee kysymys ’onko tämä tehty Suomessa’, sitten perään ’oletko tehnyt tämän itse’. Silminnähden vastauksesta ilahtuen asiakas alkaa valita tuotteita ja kysellä materiaaleista, mikä on luonnonmateriaaleja käyttävälle käsityöläiselle ihan parasta. Se, että teen koristeet itse, vaikuttaa ilman muuta ostopäätökseen, sanoo ensimmäistä kertaa Tuomaan Markkinoilla joulukoristeita ja sisustustuotteita myynyt lappeenrantalainen Minna Hakala.



Joulukaupassa yritysten, myös pienten, vastuullisuus on yhä tärkeämpää ja vaikuttaa suoraan ostopäätökseen.



– Esimerkiksi WWF-yhteistyötuotteitamme, joista menee kolme euroa suoraan arktisen alueen suojelulle, tullaan varta vasten hakemaan, Rasmus Tikkanen Villawoolilta kertoo.

Helsinki on todellinen joulukaupunki



Kolmen viikon ajan Senaatintorilla kuhissut joulutori Tuomaan Markkinat keräsi yhtä paljon kävijöitä kuin viime vuonna, 350 000. Karusellin ohella Ruokapihat houkuttelivat ennätyksellisen paljon ihmisiä nauttimaan sesongin herkuista ja viihtymään glögimukillisten ääreen. Ensi kertaa Tuomaan Markkinoille tuotu joulusauna sai innostuneen vastaanoton, ja kaikkiaan yli 600 saunojaa 30 eri maasta löylytteli aiemmilta vuosilta Torikortteleista, kaupungintalon sisäpihalta, tutussa puulämmitteisessä saunamökissä. Uteliaita ja ilahtuneita kävi paikalla sitäkin enemmän. Saunan sanottiin sopivan erinomaisen hyvin helsinkiläiselle joulutorille.



Etenkin itsenäisyyspäivänä koko historiallisen keskustan alue veti ennätysmäärän ihmisiä ihastelemaan valaistua ja satavuotiaan Suomen itsenäisyyttä juhlivaa Helsinkiä.



- Olemme tänä vuonna saaneet poikkeuksellisen paljon palautetta joulutorin kauneudesta ja tunnelmasta. Palaute on kaiken kaikkiaan ollut todella positiivista, etenkin valaistusta on kiitelty, Tuomaan Markkinoiden vastaava tuottaja Isabella Rossi sanoo.



Helsingin historiallinen keskusta ja Senaatintorin Tuomaan Markkinat olivat tänä jouluna Helsingin joulun keskipiste. Vanha keskusta on nyt remontoitu, kunnossa ja erityisen kaunis. Tuomaan Markkinat on vakiinnuttanut paikkansa Helsingin joulussa ja monen helsinkiläisen jouluperinteenä. Jokainen on voinut löytää joulutorilta juuri oman viehättävän palansa: toiselle se on käsityöläisten tuotteiden ostamista tai glögin siemailua Ruokapihalla; toiselle karusellikierros, kuoroesityksestä nauttiminen tai löylyt joulusaunan lämmössä.

Torikorttelit, Tuomaan Markkinoiden tunnelman jatkeena, herättävät arkkitehtonisine helmineen, persoonallisine putiikkeineen ja kiiteltyine ravintoloineen ihastusta ja ylpeyttä paikallisissa.



Helsingin joulun ilosanoma levisi kansainvälisen median ansiosta laajalle: Helsingin joulu sai liikkeelle toimittajia ja vaikuttajaviestijöitä mm. Kiinasta, Taiwanista, Venäjältä, Italiasta ja Ranskasta. Kaunis, ainutlaatuinen kontrastien kaupunki todella on vetovoimainen talvisesongin matkakohde.



Tuomaan Markkinat -faktaa

Helsingin vanhin ja suurin ulkoilmassa järjestettävä joulutori

Tänä vuonna yhteensä 133 mökkiä

Siirtynyt Esplanadin puistosta Senaatintorille vuonna 2011 ja tapahtuman kävijämäärä on tuplaantunut vuodesta 2014 vuoteen 2017

Tuomaan Markkinoilla vieraili tänä vuonna 350 000 kävijää

Tuomaan Markkinoita tuottaa Helsingin Leijona Oy, joka vetää myös historiallisen keskustan Torikorttelit-kiinteistökehityshanketta

####

Lisätiedot:

- www.tuomaanmarkkinat.fi

- www.torikorttelit.fi

- Tuomaan Markkinat -video (tuotanto: Veli Creative)

- Pressimateriaali

- Vastaava tuottaja Isabella Rossi, isabella.rossi@torikorttelit.fi, 050 544 3212, viestintäpäällikkö Sanna Paakkanen, sanna.paakkanen@torikorttelit.fi, 050 359 5972

####

Tuomaan Markkinat Facebookissa

Tuomaan Markkinat Instagramissa: @tuomaanmarkkinat

#helsinkichristmasmarket

#tuomaanmarkkinat

Torikorttelit Facebookissa

Torikorttelit Instagramissa: @torikorttelit

#torikorttelit

#uusijoulukaupunki