Tuomari Nurmion ja Knucklebone Oscarin uusi albumi Believe It Or Not on suomalaisten sielunveljien tribuutti vanhan liiton gospelille

Believe It Or Not on klassinen “mopo lähti käsistä” -tapaus: Tuomari Nurmion ja Knucklebone Oscarin jo vuonna 2017 alkanut yhteinen “helvetillisen ja taivaallisen pitkä matka” ehtymättömän gospel- ja soul-materiaalin äärellä paisui ensin vuonna 2018 singlestä neljän biisin eepeeksi, ja nyt vuonna 2022 täyspitkäksi albumiksi.

– On vapauttava fiilis saada vihdoin pitkään jyystetty proggis kokonaan ilmoille, kaikille kuultavaksi ja ostettavaksi. Raamattukauppiaatkaan eivät elä pelkällä pyhällä hengellä! Ja oman aspektinsa tuo julkaisun myötä livekeikat, mä ainakin elän paljon livesoitolle, hetkessä ihmisille esiintymisessä. Levyt usein rakennetaan paloissa, kuten tämäkin osin. Nyt kaikki herää uudella tavalla esiin kun on treenattu koko kymmenhenkisen revohkan kanssa keikkoja varten!, Knucklebone Oscar hehkuttaa.

Levyn nimeksi annettiin Believe It Or Not. Tuomari Nurmio painottaa että tämä bändi ei julista uskoa tai sanaa sen enempää kuin lakiakaan.

– Mä keksin monta hyvää nimivaihtoehtoa levylle, mutta Believe It Or Not on paras, koska tätä musaa voi tehdä ja kuunnella riippumatta siitä, uskooko Raamatun tarinoihin vai ei. Poweria siinä riittää joka tapauksessa, se on ainakin pakko uskoa. Black Poweria myös, enkä usko, että tämä olisi kulttuurista omimista. Siinä tapauksessa me ei voitais soitella edes jenkkaa tai tangoja, koska nekin tulevat ulkomailta, Raamatusta nyt puhumattakaan. Tämä levy on tribuutti noille loistaville muusikoille ja lauluntekijöille, Nurmio kuittaa.

– Sattumalta tähän ryhdyttiin. Jos olisi pysähdytty miettimään, se olisi jäänyt tekemättä. Ei järjellä, vaan fiiliksellä. Ei rahasta vaan rakkaudesta asiaan, Tuomari Nurmio vielä kiteyttää lämpimän ajatuksen Believe It Or Not -levyn takana.

Julkistusta juhlitaan ensi viikon perjantaina 9. syyskuuta keikalla Lahden Sibelius-talossa ja Tuomari Nurmion ja Knucklebone Oscarin kymmenhenkinen gospel-kokoonpano nähdään syksyn mittaan myös muissa isoissa konserttisaleissa, kuten Savoy-teatterissa ja Sellosalissa.

Believe It Or Not -levyn biisilista:

Adam and Eve (Paul Anka) I Was A Fool (Judge Bone) Dry Bones (J.W. Johnson, J.R. Johnson) Two Wings (Knucklebone Oscar/Trad.) John the Revelator (Trad.) Fire And Brimstone (Link Wray) The Battle Is Over (Jerry Winn - Maurice Rogers) Shacrack (Robert McGinsey) I Believe To My Soul (Ray Charles) God Almighty’s Gonna Cut You Down (O. Wilson - C. Riddick - W.T. Johnson - H. Owens War (Charles Jenkins) Wayfarin’ Stranger (Trad.) Down In The Hole (Tom Waits)

Tuomari Nurmio & Knucklebone Oscar yhtyeineen keikalla:

9.9. Lahti, Sibeliustalo

15.-16.9. Helsinki, Savoy-teatteri

14.10. Espoo, Sellosali

Keikkakokoonpano:

Tuomari Nurmio - laulu

Knucklebone Oscar - kitara & laulu

RK Hillside Kumpulainen -koskettimet

Black Matulah Mathlin - rummut

Aukka Auvinen - perkussiot

Mikko Cross Country Murtomaa - basso

Johannes Salomaa -saksofoni & klarinetti

Holy Rock Voices -kuoro Hanna & Hilja & Irene