Tuomas Itkonen on nimitetty Okmetic Oy:n talousjohtajaksi

KTM Tuomas Itkonen on aloittanut Okmetic Oy:n talousjohtajan tehtävässä (CFO, Chief Financial Officer) 1.8.2023 alkaen Okmeticin pitkäaikaisen talousjohtajan Tapio Hyvärisen siirryttyä eläkkeelle.

Itkonen on kokenut kasvu- ja teknologiayritysten talousjohtaja, jolla on yli viidentoista vuoden kokemus konsernitason talousjohdosta. Puolijohdeala on tullut Itkoselle tutuksi hänen työskenneltyään yli neljä vuotta Picosun – An Applied Materials Company:n talousjohdossa. Itkonen kokee Okmeticin tarjoavan hyvän jatkumon työlle puolijohdeteollisuuden parissa. ”Okmetic on erittäin mielenkiintoinen puolijohdealan kasvuyritys Suomessa”, hän toteaa.

Okmetic julkisti toukokuussa 2022 investoivansa lähes 400 miljoonaa euroa uuden tehdaslaajennuksen rakentamiseen Vantaalle nykyisen tehtaan viereen. Investoinnin myötä Okmeticin tuotantokapasiteetin ja liikevaihdon odotetaan yli kaksinkertaistuvan ja yhtiö pystyy vastaamaan entistä paremmin elektronisten komponenttien lisääntymisen vauhdittamaan piikiekkojen kysyntään. Rakennustyöt ovat alkaneet loppuvuodesta 2022 ja tehtaan on määrä olla tuotantokäytössä vuoden 2025 alussa.

”Okmetic on mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa, kun toiminta ja kapasiteetti kasvavat pitkällä tähtäyksellä merkittävästi. On hienoa saada Itkosen tasoinen, kokenut ja osaava talousjohtaja tukemaan yhtiön strategiaa ja kasvua. Samalla haluan kiittää Tapio Hyväristä mittavasta työstä Okmeticin hyväksi”, sanoo Okmeticin toimitusjohtaja Kai Seikku.