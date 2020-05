Tuomioistuimien ruuhkan purkaminen vie aikaa ja vaatii merkittäviä lisäresursseja

Tuomioistuinvirasto opasti etäistunnoista – tavoitteena myös madaltaa kynnystä 15.4.2020 13:50:06 EEST | Tiedote

Tuomioistuinvirasto on julkaissut kaikille tuomioistuimille oppaan etäyhteyksien käyttämisestä oikeudenkäynneissä. Opas on laadittu vain nyt vallitsevia poikkeusoloja varten, eikä sillä ole tarkoitus muuttaa muita aikaisempia suosituksia, ohjeita tai linjauksia. Etäyhteyksien käytön tehostamisen tavoitteena on minimoida terveysriski välttämällä usean ihmisen kokoontumisia.