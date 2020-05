Tuomioistuinvirasto on yhteistyössä tuomioistuinten, ammattijärjestöjen ja työterveyshuollon kanssa laatinut palautumissuunnitelman, jonka tarkoituksena on auttaa tuomioistuintyön järjestämisessä koronavirusepidemian aiheuttamana poikkeusaikana ja erityisesti normaaliaikaan palauduttaessa. Tuomioistuimet vastaavat itse toimintansa järjestämisestä ja voivat harkita myös suunnitelmasta poikkeavia toimenpiteitä omien olosuhteidensa mukaisesti.

”Uskomme, että palautumissuunnitelma tukee tuomioistuinten turvallista paluuta normaaliaikaan. Suunnitelma perustuu tällä hetkellä käytettävissä oleviin tietoihin ja sitä päivitetään aina tarpeen mukaan viranomaisten suositusten muuttuessa tai täsmentyessä”, Tuomioistuinviraston ylijohtaja Riku Jaakkola sanoo.

Etenkin yleisissä tuomioistuimissa on koronavirusepidemian vuoksi peruttu lukuisia istuntokäsittelyjä. Toimintaa on muutoinkin supistettu muun muassa niin, että haastemiesten tiedoksiantoja on hoidettu vain rajoitetusti. Etäyhteyksiä hyödyntäen hallintotuomioistuimet ovat pystyneet jatkamaan ratkaisutoimintaa lähes normaalisti poikkeusoloista huolimatta, koska niissä oikeudenkäyntimenettely on valtaosin kirjallista.

Tuomioistuinviraston palautumissuunnitelmassa suositellaan, että keskeytettyjä toimintoja käynnistettäisiin harkiten uudelleen, kun turvalliset menettelytavat toimintaan on saatu luotua. Jos rajoittavia toimenpiteitä joudutaan myöhemmin palauttamaan, on kertynyttä jonoa päästy jo kuitenkin purkamaan.

Suunnitelmassa käsitellään tarkemmin oikeuden istuntoja ja tuomioistuinten asiakaspalvelua sekä haastemiesten toimittamia tiedoksiantoja. Lähikontaktien minimointi on olennaista tartuntojen välttämiseksi myös tuomioistuinten toiminnassa. Ensisijaisesti tämä tarkoittaa kaikissa tilanteissa riittäviä turvavälejä henkilökunnalle ja asiakkaille. Asiakaspalvelupisteissä turvavälit voidaan usein korvata rakenteellisilla ratkaisuilla, eli henkilöt erottavilla suojalaseilla. Siellä missä turvavälit tai erottavat rakenteet eivät ole mahdollisia, on turvauduttava maskeihin tai visiireihin.