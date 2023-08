Tuomo & Markus levytti maahanmuuttoaiheisen protestilaulun – Hecho en Mexicon teemat ovat hyvin ajankohtaisia myös Suomessa

The Shubie Brothersin uusi albumi It Takes A Village “soitti itse itsensä – ilman minkäänlaista genrepurismia” 18.8.2023 10:08:00 EEST | Tiedote

Mitä tekevät Suomen työllistetyimpiin kuuluvat muusikot, kun leipätöistä saa lomaa? Siihen kuullaan vastaus tänään elokuun 18. päivänä, kun The Shubie Brothersin uusi pitkäsoitto It Takes A Village ilmestyy. Muun muassa Ismo Alangon ja J Karjalaisen yhtyeissä vaikuttavista muusikkoystävistä muodostuneen, jo pitkäikäisen bändin uusi levy soi nimensä mukaisesti kuin soittamassa olisi pieni kylä – mutta kyseessä on viiden Shubie-veljen sulava yhteissoundi. Vierailijoita ei levyllä kuulla.