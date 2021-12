Tuontikoiran ostajan kannattaa pyytää TRACES-todistusta myyjältä

Kansainvälisen TRACES-järjestelmän tarkoitus on varmistaa eläinten jäljitettävyys ja valvonta niin EU-maiden välisillä sisämarkkinoilla kuin tuonnissa EU:n ulkopuolisista maista. Tavoite on kitkeä laitonta eläinkauppaa, estää pentutehtailua ja torjua vaarallisten eläintautien leviämistä.

Eläimen kaupallisen tuojan täytyy rekisteröityä TRACES-järjestelmään ja kirjata järjestelmään ennakkoon tiedot tuotavista eläimistä. Ulkomailta lemmikin hankkiva ostaja taas on vastuussa siitä, että pyytää TRACES-todistusta nähtäväkseen. Todistuksen järjestelmään kirjoittaa lähtömaan eläinlääkäri kaksi vuorokautta ennen siirtoa.

”On erittäin tärkeää, että tuontilemmikin ostaja pyytää myyjältä nähtäväkseen TRACES-terveystodistuksen”, painottaa läänineläinlääkäri Sari Haikka Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. ”TRACES-todistus auttaa varmistamaan, että eläin on terve, tuotu laillisesti maahan ja asianmukaisesti rokotettu.”

Kaupallisen eläinkuljetuksen mukana tulee olla printattu TRACES-todistus, joka on laadittu sähköisessä TRACES-järjestelmässä.

Tuontieläinten myyjän on rekisteröidyttävä uuteen järjestelmään etukäteen

TRACES-järjestelmä on juuri täysin uudistunut. Kaupallisesti eläimiä maahan tuovan myyjän on rekisteröidyttävä järjestelmään ennakolta. Tätä varten tuojan täytyy ensin rekisteröityä eläintenpitäjärekisteriin, jota ylläpitää Ruokavirasto. Vasta sen jälkeen myyjä voi hakea tunnukset uuteen TRACES-järjestelmään. TRACES-järjestelmään täytyy syöttää yksityiskohtaiset tiedot maahan tuotavista eläimistä. Lähtömaan eläinlääkäri laatii TRACES-järjestelmään eläimen terveystodistuksen kaksi vuorokautta ennen eläimen siirtoa.

TRACES-järjestelmän mukainen toiminta tarkoittaa myös Suomesta ulkomaille vietävien eläinten osalta sitä, että viime tingassa ei vientiä voi tehdä, vaan siihen täytyy varautua hyvissä ajoin ennalta.

Lemmikkien tuonti- ja vientivaatimukset voi selvittää Ruokaviraston sivuilta. Jos eläin tuodaan maahan laittomasti ilman TRACES-todistusta, ostaja vastaa kaikista eläimen tarkastuksen jälkeisistä kustannuksista ja seuraamuksista.

”TRACES-todistuksen lisäksi EU-maista tuotavista eläimistä pitäisi kysyä ainakin rokotepassia”, opastaa Sari Haikka. ”Lisäksi maksu lemmikistä pitää aina maksaa tilisiirtona, sillä käteiskauppaan liittyy harmaan talouden riski.”

Eläinten maahantuontia valvotaan yhteistyössä – ostajien vastuullisuus tärkeää

Eläinten maahantuontia valvotaan viranomaisten yhteistyössä. Aluehallintovirasto valvoo tuontia erityisesti eläintautien torjunnan ja eläinsuojelun näkökulmasta, ja Tullilla on huhtikuussa 2021 voimaan tulleen eläintautilain myötä tässä rinnakkainen toimivalta. Poliisi ja Tullin talousrikostutkinta puuttuvat valvonnassa eläinten salakuljetukseen, ja Verohallinto vastaa harmaan talouden torjunnasta. Viranomaiset tekevät yhteistyössä rajanylityspaikoilla resurssiensa puitteissa satunnaisia tarkastuksia, joissa valvotaan eläinten maahantuontia.

”Peräänkuulutan ja painotan jokaisen lemmikin ostajan vastuullisuutta”, Sari Haikka muistuttaa. ”Niin kauan kuin laittomasti maahantuotuja tai huonoissa olosuhteissa kasvatettuja eläimiä ostetaan, on myös siihen liittyvää rikollista toimintaa ja tarjontaa. Ja tästä kärsivät eläimet.”

Uusi laki eläinten hyvinvoinnista tuomassa tiukennuksia tuontiin

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistelemassa lakia, jonka tarkoituksena on parantaa eläinten hyvinvointia. Uudessa laissa koirien ja kissojen pentutehtailuun ja kauppaan puututtaisiin kieltämällä alle puolivuotiaiden pentujen tuonti Suomeen, jos tarkoituksena on myydä pentu eteenpäin kahden kuukauden kuluessa tuonnista. Kiellolla pyrittäisiin estämään ulkomailla huonoissa oloissa tuotettujen pentujen tuontia Suomeen. Lisäksi koirien ja kissojen myynti-ilmoittelun sisällölle säädettäisiin vähimmäisvaatimukset. Ilmoituksista tulisi käydä ilmi muun muassa ammattimaisesti toimivan myyjän rekisterinumero ja maa, jossa myytävä eläin on syntynyt.

Laki eläinten hyvinvoinnista on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2022, ja voimaan se tulisi vuoden 2023 alusta.

Tällä hetkellä huhtikuussa 2021 voimaan tulleen eläintautilain mukaan alle 15 viikon ikäisiä (rabies)rokottamattomia koiranpentuja ei saa tuoda kaupallisesti maahan.

