Tuontilihalta vaadittava samantasoinen maatalouden salmonellavalvontaohjelma kuin suomalaiselta lihalta

/// KORJATTU TIEDOTE: Afrikkalainen sikarutto (ASF) on aivan itärajan takana - nyt pitäisi metsästää villisikoja 18.8.2020 14:48:54 EEST | Tiedote

/// INGRESSIÄ KORJATTU. INGRESSISTÄ POISTETTU ENSIMMÄISELTÄ RIVILTÄ SANAT "MYÖS SUOMESSA" /// Afrikkalainen sikarutto (ASF) leviää Euroopassa aggressiivisesti. Leviämistä selittää osittain se, että COVID-19 -epidemia on vähentänyt villisikojen metsästystä rajusti. Näin ollen villisioilla on ollut lisääntymisrauha ja porsaiden lukumäärä on kasvanut. Tällä hetkellä villisikojen pahnueet vieroittuvat emakostaan ja hakevat uusia reviirejä. Niiden mukana sioille hengenvaarallinen ASF leviää vääjäämättä, sillä villisika on keskeinen sikaruton levittäjä. MTK:n sikaverkosto patistaakin metsästäjiä villisikojen metsästykseen.