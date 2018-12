Tuore artikkelikokoelma luotaa Euroopan unionin tulevaisuutta eurovaalien edellä

Inhimillisempi Eurooppa – Puheenvuoroja Euroopan unionin sosiaalisen ulottuvuuden kehittämiseksi -julkaisu herättelee keskustelua sosiaalisesta Euroopasta ja hyvinvointitaloudesta.

Murroksessa olevalla Euroopan unionilla on edessään muutosten vuosi: Euroopan parlamentin vaalit ovat toukokuussa ja niiden jälkeen aloittaa uusi komissio. Suomi on tärkeänä vuonna tärkeässä asemassa – se on EU:n puheenjohtajamaa kesäkuusta vuoden loppuun. Uusi julkaisu valottaa EU:n tulevaisuutta muutosten kynnyksellä, etenkin sen sosiaalista ulottuvuutta.

Hallitustenvälisen yhteistyön merkitys on EU:ssa korostunut eurokriisin jälkeen, yliopistotutkija Timo Miettinen kirjoittaa artikkelissaan Mihin suuntaan EU menee eurovaalien jälkeen? Tämän takia EU:ssa tehtävät päätökset ovat entistä enemmän riippuvaisia yksittäisten maiden sisäpolitiikasta eivätkä kaikki uudistukset enää nojaa yksinomaan unionin virallisiin rakenteisiin. Miettisestä Suomen tavoitteena tulisi pitkällä aikavälillä olla kansallisen ja EU-tason valtasuhteiden selkeyttäminen ja EU:n demokraattisen legitimiteetin vahvistaminen.

Sosiaali- ja terveysasioissa ristiriitaista kehitystä

”Sosiaali- ja terveysasioissa nykyisen Junckerin komission toiminta on ollut ristiriitaista”, SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas sanoo.

”EU:lla on Eurooppa 2020 -strategia, jolla on muun muassa pyritty vähentämään köyhyyttä, mutta tavoitetta ei olla saavuttamassa. EU:n kansanterveysohjelmaa ei myöskään aiota jatkaa nykymuodossaan. Toisaalta on tehty uusi tärkeä avaus Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari”

Inhimillisempi Eurooppa – Puheenvuoroja Euroopan unionin sosiaalisen ulottuvuuden kehittämiseksi -julkaisun ovat tuottaneet sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE ja Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin. Sen useassa artikkelissa käsitellään sosiaalista Eurooppaa, etenkin sosiaalisten oikeuksien pilaria. Kirjoittajilla on erilaisia painotuksia, mutta yleinen näkemys on, että sosiaalisen Euroopan rakentamiseksi on tähän mennessä tuotettu enemmän sanoja kuin tekoja.

Komissio seuraa jäsenmaiden talous- ja muuta kehitystä vuotuisella ohjausjaksolla.

”Havainnot ja kriteerit sosiaalisesta kehityksestä eivät kuitenkaan saa samanlaista vipuvoimaa kuin talouden kysymykset, koska jäsenmailta ei edellytetä niiden seuraamista. Talous ja hyvinvointi olisi saatettava keskenään tasapainoon”, sanoo EAPN-Finin puheenjohtaja Jiri Sironen.

Kansalaisjärjestöt laajemmin mukaan

Kiukas ja Sironen korostavat, että kansalaisyhteiskunnan on syytä osallistua entistä enemmän keskusteluun unionin toiminnasta. Kansalaisjärjestöt tuovat muun muassa ohjausjaksovuorovaikutuksessa esiin myös haavoittuvimpien ihmisryhmien näkökulmia.

”Ohjausjakso on keskeinen väline edistää kansalaisten sosiaalisten oikeuksien toimeenpanoa. Siitä käydään kuitenkin valitettavan vähän julkista keskustelua”, Sironen sanoo. ”Niin eduskunnan kuin koko kansalaisyhteiskunnan osallisuudelle tulisi luoda uusia väyliä. Myös median toivoisi raportoivan ohjausjaksosta monipuolisemmin. Nyt uutisoidaan lähinnä talouskasvuennusteita.”

Artikkelikokoelman kirjoittajat ja artikkelien tiivistelmät:

TIMO MIETTINEN, yliopistotutkija, Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskus

Mihin suuntaan EU menee eurovaalien jälkeen?

Epäluottamus unionia kohtaan, talouspolitiikan uudistustarpeet ja hallitustenvälisen yhteistyön merkityksen kasvaminen luonnehtivat murrosvaihetta elävää EU:ta. Jälkimmäinen ei välttämättä ole toivottava kehitys Suomen kaltaisten pienten maiden kannalta, ja siksi EU-tason valtasuhteiden selkiyttäminen olisi tärkeää. Tulossa olevilla eurovaaleilla voi olla ratkaiseva merkitys sen suhteen, vahvistuuko EU-oikeuden ulkopuolella tapahtuva hallitustenvälinen yhteistyö.

ANTTI RONKAINEN, väitoskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Euron finanssipoliittista liikkumavaraa kasvatettava

Euron toimiminen edellyttää EU-maiden nykyistä suurempaa taloudellista yhtenäistymistä. Eurokriisi nosti esiin epäyhtenäisyyden vaikutuksia: se toi näkyviin Euroopan sisäisen epäsolidaarisuuden, joka on muun muassa johtanut radikaalin populismin leviämiseen ympäri Eurooppaa ja luonut pohjaa muukalaisvihamielisyydelle. Jos euroaluetta ei korjata, sen systeemiset heikkoudet säilyvät. Euroalue vaatii finanssipoliittista vahvistamista, jotta se olisi toimintakykyinen seuraavan kriisin iskiessä.

JIRI SIRONEN, puheenjohtaja, Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin

Eurooppalainen ohjausjakso ja sosiaalinen Eurooppa

EU on viimeisen kymmenen vuoden aikana ryhtynyt ohjaamaan jäsenmaidensa taloutta yhä voimakkaammin. Keskeisenä välineenä on eurooppalaisen ohjausjakson nimellä kulkeva vuotuinen prosessi. Se syntyi yhtenä vastauksena talous- ja eurokriisiin, ja sen ydintavoitteena on talousongelmien ehkäiseminen. Ohjausjaksolla seurataan myös Eurooppa 2020 -strategian toteutumista, ja se on Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanon keskeinen väline. Ohjausjakson sosiaalista puolta

vahvistamalla myös talouspolitiikkaa olisi mahdollista suunnata entistä enemmän hyvinvoinnin tukemiseen.

JUSSI AHOKAS, pääekonomisti, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry

PÄIVI ROUVINEN-WILENIUS, erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry

Hyvinvointitalouden visio Euroopan tulevaisuuden kulmakivenä

Euroopan tulevaisuuden valintoihin kohdistuu kovempia ulkoisia paineita kuin koskaan aiemmin. Esimerkiksi ilmastonmuutos, erot jäsenmaiden talouskasvussa ja kansalaisyhteiskunnan liikehdintä haastavat pohtimaan uudenlaista strategiaa EU-maille. Hyvinvointitalous tulisi ottaa tulevaisuusstrategian lähtökohdaksi – painottaa nykyistä enemmän inhimillisten voimavarojen lisäämistä ja ihmisten osallisuutta, hyvinvoinnin ja hyvän elämän perustekijöiden vahvistamista. Kansalaisyhteiskunta on merkittävä toimija hyvinvointitaloudessa. Sen vahvistamisen tulee olla strategiassa keskeistä.

KARI VÄLIMÄKI, toimitusjohtaja, Merimieseläkekassa

Euroopan unionin sosiaalipoliittiset haasteet

EU:n sosiaalipoliittisen ulottuvuuden vahvistaminen on haasteellista. Hyvinvointivaltiomallit ovat kansallisia, ja meiltä puuttuvat vahva eurooppalainen tahto ja identiteetti, jotka olisivat edellytyksiä EU:n sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamiselle. EU-integraatio on toteutunut lähes yksinomaan markkinaehtoisesti. Kehitys jatkuu, jos unionitason päätöksenteko edelleen vahvistuu talouspoliittisissa kysymyksissä ja sosiaalipolitiikassa korostetaan sosiaalisten oikeuksien pilarin mukaisesti vain läheisyysperiaatetta.

MARIA VAALAVUO, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari nostaa esiin unionin sosiaalisen ulottuvuuden

Sosiaalisten oikeuksien pilari näyttää tavoitteeltaan varsin konkreettiselta. Se käsittelee kansalaisille läheisiä ja ymmärrettäviä asioita, kuten koulutusta ja lastenhoitoa. Nähtäväksi kuitenkin jää, miten sen sisältämät oikeudet kääntyvät käytännöiksi EU-maissa. Joka tapauksessa pilarin symbolinen merkitys on tärkeä, sillä jäsenmaat ovat poliittisesti sitoutuneet sen tavoitteisiin.

MERI KOIVUSALO, kansainvälisen terveyspolitiikan professori, Tampereen yliopisto

Terveys ja terveyspolitiikka Euroopan unionissa

EU:n kansanterveysohjelmalla on edistetty jäsenmaiden ja komission sekä kansanterveyteen keskittyvien kansalaisjärjestöjen yhteistyötä. Nyt ohjelmaa uudistetaan. Rahoituksen jaossa unionin tason ohjausvallan voi odottaa kasvavan ja jäsenmaiden merkityksen pienenevän. Tämä asettaa uusia haasteita niin kansallisen kuin EU-tason terveyspolitiikalle. Lisäksi terveysasioiden pohdintaa on laajennettu entistä voimakkaammin myös maataloudesta, tutkimuksesta, teollisuudesta ja ympäristöpolitiikasta vastaaviin EU:n elimiin.

HANNA HEINONEN, toiminnanjohtaja, Lastensuojelun Keskusliitto, hallituksen puheenjohtaja Eurochild

TUOMAS KURTTILA, lapsiasiavaltuutettu, hallituksen jasen, Euroopan lapsiasiavaltuutetut ENOC

Investoidaan lapsiin

EU ei ole onnistunut edistämään riittävästi lasten oikeuksien toteutumista maanosassamme. Unionin on siksi tartuttava pikaisesti toimeen, jotta huono-osaisuuden kierre saataisiin katkaistua, sillä asialla on laajat yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset. Keinoja ovat lapsiperheiden tulotason ylläpitäminen ja varhaiskasvatuksen laadun ja saatavuuden takaaminen kaikille lapsille. Lapsivaikutusten arviointi ei ole riittävää kansallisella eikä unionin tasolla.

RIITTA SÄRKELÄ pääsihteeri, Ensi- ja turvakotien liitto

Ihmisten Eurooppa ja järjestöjen asema tulevaisuudessa?

Sosiaali- ja terveysjärjestöillä on Suomessa suuri merkitys sosiaalipalvelujen kehittäjinä ja tuottajina. Kuntien ja järjestöjen suhteet pohjautuivat 1990-luvulla molemminpuolisen hyödyn ajatukselle, mutta 2000-luvulla suhde muuttui ostopalvelusuhteeksi. Järjestöjä alettiin rinnastaa yrityksiin. Muutos kytkeytyi palvelumarkkinoiden rakentamiseen. Sen saivat aikaan muihin kuin järjestöihin liittyvät kansalliset valinnat. Euroopan unionin sääntely on sittemmin vahvistanut kehitystä. Markkinoiden ensisijaisuus on vahvistunut suhteessa julkisiin palveluihin. Ala on siirtymässä voimakkaasti suurten, kansainvälisten palveluntuottajien hallintaan. Kehitys on vastakkainen sote-uudistuksen tavoitteeksi asetettuun monituottajamalliin verrattuna: pyrkimyksenä oli säilyttää eri tuottajien, myös järjestöjen ja pienten yrittäjien, asema alalla.

HENRI VOGT, kansainvälisen politiikan professori, Turun yliopisto

Euroopan unioni: pienten askelten politiikasta kansalaisuuden vahvistamiseen

Euroopan sisällä muuttava joutuu usein huomaamaan, kuinka suuresti maanosamme sosiaalijärjestelmät eroavat toisistaan ja millaisia käytännön hankaluuksia asiasta aiheutuu yksittäisille EU-kansalaisille. Euroopassa ei kuitenkaan kannata tavoitella liian nopeaa erojen vähentämistä – se vaarantaisi EU:ssa saavutettua vakautta. Sen sijaan on kiinnitettävä huomiota siihen, miten eurooppalaista

kansalaisuutta voitaisiin vahvistaa niin, että edes pienten muutosten politiikka mahdollistuisi. Tämä on kuitenkin haasteellista kriisien, kriisipuheen ja kaikkialle tunkeutuvan individualismin aikakaudella.

Lisäksi artikkelikokoelma sisältää kolmen Euroopan tason sosiaali- ja terveysalan verkoston puheenvuorot Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista.