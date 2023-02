Tuore tupla-Grammy-voittaja laulaa Savoy JAZZFestissä 2. maaliskuuta

Savoy JAZZFestissa 2. maaliskuuta esiintyvä Samara Joy palkittiin sunnuntaina kahdella Grammy-palkinnolla, kategorioissa Best New Artist ja Best Jazz Vocal Album levyllään Linger Awhile. Grammy-ehdokkuudet olivat Joyn ensimmäiset. Aiempia Best New Artist -kategorian voittajia ovat olleet mm. Adele (2009), Amy Winehouse (2008) ja Alicia Keys (2002).

Vasta 23-vuotiaan newyorkilaislaulaja Samara Joyn ura on edennyt rakettimaisesti. Voitettuaan vuonna 2019 Sarah Vaughn -laulukilpailun vain 21-vuotiaana, laulaja on esiintynyt jazzikonien kuten Christian McBriden kanssa sekä kerryttänyt miljoonia Tiktok-tykkäyksiä lauluvideoillaan. Joyta onkin kutsuttu z-sukupolven ensimmäiseksi jazzvokalistitähdeksi. Joy on nostettu myös Spotify’s Guide to the Best New Artists of 2023 -suosituslistalle.

Kasvaessaan Bronxissa Samara Joy varttui gospelin ympäröimänä, sillä sekä hänen isovanhempansa että isänsä olivat gospelartisteja. Jazz vei voiton gospelista, kun hän opiskellessaan kuuli Sarah Vaughnin version klassikkokappaleesta Lover Man. Rakkaus jazzklassikoihin kuuluu myös hänen 2022 ilmestyneellä albumillaan Linger Awhile, jolla hän versioi tunnettuja sävelmiä kuten Misty ja Someone To Watch Over Me. Savoy-teatterissa Joyn kanssa esiintyvät Luther Allison, piano, Evan Sherman, rummut ja Michael Migliore, basso.

Savoy JAZZFest: Samara Joy

to 2.3. klo 19 Savoy-teatterissa

Savoy JAZZFest 2.–5.3.2023

Vuonna 2023 viidettä kertaa järjestettävä Savoy JAZZFest lukeutuu pääkaupunkiseudun jazztapahtumien kärkikaartiin. Festivaalin ohjelmisto esittelee erityisesti kansainvälisen jazzin suuria nimiä ja nousevia tähtiä. Ohjelmisto on festivaalin taiteellisen johtajan, kontrabasisti Kaisa Mäensivun käsialaa. Savoy-teatterin tuottaman tapahtuman pääyhteistyökumppani on Hotelli Haven.

Ohjelma:

To 2.3.2023 Samara Joy

Huikeassa nousukiidossa oleva laulajatähti kvartetteineen

Pe 3.3.2023 Kurt Rosenwinkel & UMO Helsinki – Caipi / & Blake, Mäensivu, Peri

Maailman arvostetuimpiin jazzkitaristeihin kuuluvan Kurt Rosenwinkelin erikoiskonsertti

La 4.3.2023 Gerald Clayton: White Cities

Pianisti Gerald Claytonin all star -yhtye, jossa mukana mm. Joel Ross ja Marquis Hill

La 4.3.2023 Dave Holland Trio with Kevin Eubanks and Eric Harland

Legendaarista brittibasistia kuullaan pitkän tauon jälkeen Helsingissä

Su 5.3.2023 Richie Goods & Chien Chien Lu: Connected

Vibrafonivirtuoosin ja groovebasistin kvintetti ensimmäistä kertaa Suomessa

Liput

Liput lippu.fi: https://www.lippu.fi/artist/savoyjazzfest/

Yksittäisten konserttien liput: 17-67 €

Lauantain päivälippu (sis. molemmat konsertit): 75 €

Festivaalipassi 4 päivää: 185 €

Lisäksi toimitusmaksu toimituskanavasta riippuen.