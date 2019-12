Tuore tutkimus: suomalaiset huippu-urheiluseurat tyytymättömiä Suomen rahapelijärjestelmään

Rahoitusta liikuntateknologian koulutuspolun rakentamiseksi huippu-urheilijoille 11.12.2019 14:00:00 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Jyväskylän yliopistolle ja Kajaanin ammattikorkeakoululle noin 275 000 euroa ESR-rahoitusta liikuntateknologian koulutuspolun rakentamiseksi huippu-urheilijoille. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 400 000 euroa. Liikuntateknologian koulutuspolku huippu-urheilijoille -hankkeen tavoitteena on luoda houkutteleva huippu-urheilijan kaksoisuran mahdollistava ja joustava liikuntateknologian koulutuspolku kahden koulutusorganisaation yhteistyönä.