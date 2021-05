TUOTTEEN TAKAISINVETO: FAST PROTEIN PANCAKE MIX 450 G JA 50 G -TUOTTEIDEN SISÄLTÄMÄSSÄ PSYLLIUMKUIDUSSA ON HAVAITTU KORKEA ETYLEENIOKSIDIJÄÄMÄ

Jaa

FAST Protein Pancake Mix -tuotteiden sisältämässä psylliumkuidussa on mitattu EU raja-arvon ylittävä etyleenioksidipitoisuus. FAST Protein Pancake Mix -tuotteissa psylliumkuidun osuus reseptistä on 2,8 %. Etyleenioksidin käyttö kasvinsuojelussa on kielletty EU:n lainsäädännössä. EU:n ulkopuolelta saapuville raaka-aineille on asetettu tietyt raja-arvot, missä määrin kyseisen aineen jäämiä saa löytyä elintarvikkeesta. Tuotteen käyttö ei aiheuta välitöntä vaaraa terveydelle, mutta tuotteen nauttimista ei tulisi jatkaa.

Toimenpiteet Otamme asian erittäin vakavasti ja käynnistämme välittömästi FAST Protein Pancake Mix -tuotteiden takaisinvedon. Jälleenmyyjiä on ohjeistettu poistamaan tuotteet välittömästi myynnistä.



Varmistaaksemme, että jatkossa ei tapahdu enää vastaavaa, sisällytämme psylliumkuidun laadun varmistamiseksi etyleenioksidin osaksi jatkuvasti testattavia torjunta-ainejäämiä omavalvonnassamme ja myös psylliumkuidun raaka-ainetoimittaja päivittää oman testausseulonnan. Takaisinveto koskee seuraavia tuote-eriä:



FAST Protein Pancake Mix maple syrup

50 g EAN: 6430056280851

Erät: F06383, F05158, F06383 450 g EAN: 6430056283517

Erät: F06259, F06776, F03473, F04925, F05678, F02628



FAST Protein Pancake Mix banana-toffee

50 g EAN: 6430056280875

Erät: F05701, F06382, F03460



450 g EAN: 6430056283500

Erät: F06231, F06837, F03182, F04928



Valmistuttaja: Func Food Finland

Valmistusmaa: Belgia Ostos hyvitetään

Tuotteen eränumero on merkitty pakkauksen takapuolelle.

Pyydämme kyseisiä tuotteita ostaneita kuluttajia lopettamaan tuotteiden nauttimisen ja hävittämään pakkauksen sisällön biojätteeseen. Tyhjä, edellä mainituilla eränumeroilla varustettu pakkaus tulee palauttaa postimaksutta hyvityksen saamiseksi asiakaspalveluumme yhdessä yhteystietojen ja tilitietojen kanssa (IBAN-tilinumero sekä tilinhaltijannimi) osoitteeseen: Func Food Finland Oy

Mannerheimintie 105

00280 Helsinki

Postin palautustunnus: 600051



Lisätietoa: Asiakaspalvelu ma-pe klo 9-16, puh: +358 201 557 755

info@celsius.com Helsinki 5.5.2021 Inka Wessman

Innovation & Quality Manager

Yhteyshenkilöt

Linkit