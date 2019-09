Turbo ja Tekniikka – puhtaasti pidemmälle

Jokainen meistä voi olla turboalan ammattilainen – suorita oma tutkintosi jo tänään! Kaikille tutkinnon suorittaneille toimitetaan virallinen turboasiantuntijasertifikaatti.

Perustutkinnon voit aloittaa tästä:

https://www.garrettmotion.com/turbo-replacement/installer-connect/

Suomessa onkin jo useita henkilöitä, jotka ovat suorittaneet tämän ilmaisen tutustu turboahtimen toimintaan ‑sertifikaatin. Turbotekniikka Oy Garrett Advancing Motionin virallisena maahantuojana kiittää kaikkia osallistujia. Sertifikaatin voi suorittaa kuka tahansa, ja Turbotekniikka Oy suosittelee tätä kaikille autoalan ammattilaisille ja miksi ei muillekin aiheesta kiinnostuneille. Huomiothan, että Garrett Advancing Motionin sertifikaatti ei oikeuta vielä kunnostamaan Garrettin muuttuvageometrisiä turboahtimia tai esittäytymään millään tavoin Garrett Advacing Motionin edustajana. Sertifikaatti on vapaa kaikille ja antaa perustuntuman turboahtimen mielenkiintoiseen maailmaan.

Turbotaitajasta tuotekehitykseen

Turbotekniikka Oy:n toimitusjohtaja Kim Sulin esitteli yhteistyössä ahdinvalmistajan kanssa vuonna 2016 ensimmäisenä maailmassa osittain hiilikuidusta, magnesiumista ja titaanista valmistetun turboahtimen. Tuote on sittemmin aerodynaamisilta osiltaan päätynyt muun muassa Turboracing.fi:n rakentaman FIA World Rallycross ‑moottorin kylkeen. Se oli nähtävillä SEMA-näyttelyssä Las Vegasissa vuonna 2018. Turboracing.fi:n WRX-moottorin ja uuden turboahtimen toimintaa testataan tulevana syksynä Jani Paasosen ja Stard-team WRX-teamin kanssa Itävallassa. Jani Paasonen on ajanut tänä vuonna viisi MM-osakilpailua yhdessä Ferratumin ja Team Stardin kanssa.

Turbotekniikka Oy

Suomessa myytävien ajoneuvojen turboahtamisesta vastaavat nykyisin alkuperäisvalmistajat, kuten Garrett Advancing Motionin, BorgWarner Turbo Systems, Holset Turbochargers sekä Mitsubishi Turbochargers. Näiden valmistajien merkkeihin luottavat muun muassa Audi, BMW, Volkswagen sekä monet muut autonvalmistajat. Turbotekniikka Oy toimii Suomessa näiden virallisten merkkien maahantuojana ja tukkukauppiaana.

Turboahtimien määrän räjähdysmäinen kasvu autoteollisuudessa on lisännyt myös markkinoille haluavien kopiovalmistajien pyrkimyksiä saada osansa kakusta. Markkinoilla on tarjolla mitä harhaanjohtavimpia merkkejä ja malleja, joita pyritään myymään ahtimen ostajille juuri sinä aitona ja alkuperäisenä turboahtimena, vaikka kyseessä on alan termein tarvikeosa. Turbotekniikka Oy on kerännyt tähän esitteeseen ne asiat, joiden perusteella ostaja pystyy erottamaan kopiovalmistajan tai väärin osanumeroin myydyn ahtimen Turbotekniikka Oy:n edustamasta alkuperäisvalmistajan merkkituotteesta. On ensiarvoisen tärkeää, että ahtimen ostaja tiedostaa uuden tai vaihtoahtimen alkuperän ja sen, kuka ahtimelle todellisuudessa myöntää takuun sekä tuotevastuun. Jos vahinko sattuu, kopioille tai uudelleen pakatulle omilla osanumeroilla myydyille ahtimille löytyy harvoin maksumiestä, joten vastuu siirtyy yksin ahtimen ostajalle.

Tämän esitteen vinkkien ja ohjeiden avulla tunnistat aidon alkuperäisvalmistajan ahtimen. Uutta tai vaihtoahdinta hankittaessa on kuitenkin tärkeää varmistua siitä, että myyjä on tuotemerkin virallinen edustaja tai muutoin toimii kyseisen ahdinvalmistajan maahantuojan edustajana tai välittäjänä. Keskitymme tässä esitteessä tuomaan esiin niitä asioita, jotka ovat suoraan ostajan nähtävillä. Emme suinkaan puutu ahtimen sisäisiin osiin, joilla itse asiassa on ulkokuorta suurempi merkitys. Mikäli väärennökset ja kopiot tunnistetaan jo alkumetreillä, riski joutua vastaamaan kuluista vähenee ja asiakas pysyy tyytyväisenä. Jokainen asiakkaamme tietää, että turboahtimen moitteeton toiminta takaa tyytyväisyyden. Vain uusi tai alkuperäisvalmistajan vaihtoahdin toimii niin kuin moottorin valmistaja on sen suunnitellut toimivan, ja näin jo haitallisia ja suuria hiilidioksidipäästöjä voidaan edes hieman pienentää. Samaa ajatusta ei voida soveltaa kopioahtimiin tai ahtimiin, jotka on huollettu vastoin ahdinvalmistajan ohjeita. Testaamattomana turboahdin voi aiheuttaa suuriakin vahinkoja sekä tapaturmia. Turbotekniikka Oy:n asiakkaana ahtimen ostajalle ei koidu turhia ongelmia ahtimen alkuperän, saatavuuden tai mahdollisten takuukysymysten takia.

Turbotekniikka Oy toimittaa vain alkuperäisvalmistajan turboahtimia ja varaosia. Mikäli olet saanut tai epäilet ostaneesi kopion, uudelleen paketoidun tai korjatun ahtimen tai epäilet ahtimen alkuperää, niin ole yhteydessä meihin ja kerromme miellämme lisää!

