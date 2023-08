Turkin suosituimmat reitit automatkailulle

Egeanmereltä Välimeren aurinkoon

Tämä ihastuttava reitti alkaa Canakkalesta ja kiemurtelee historiallisen Pohjois-Egeanmeren rannikon halki aina Antalyaan, Turkin Rivieran suosikkisatamakaupunkiin asti.

Canakkalessa on useita retkikohteita etenkin historiasta kiinnostuneille matkailijoille. Kaupungissa voi muun muassa tutustua Troijan muinaiseen kaupunkiin, kulkea Homeroksen Ilias ja Odysseia -eepoksen jalanjäljissä sekä vierailla Troijan museossa, joka sai Euroopan museoakatemian erikoispalkinnon. Ida-vuoren juurella sijaitsevassa Ayvacikissa pääsee puolestaan tutustumaan Assoksen muinaiseen kaupunkiin. Alueella on useita leirintäalueita, missä on mahdollista yöpyä.

Canakkalesta Izmiriin kulkevalla reitillä mielenkiintoiset kohteet, meri, hiekka ja aurinko hellivät matkailijaa. Reitin varrella on Focan historiallinen merenkulkukaupunki, artisokistaan tunnettu Urlan kaupunki ja Seferihisar, joka on Turkin ensimmäinen "hidas kaupunki" (Cittaslow). Suositut loma-alueet Cesme ja Alacati sekä historiallisista taloista ja herkullisista viineistä tunnettu Sirince sijaitsevat myös tällä reitillä.

Izmirissä matkailijaa odottavat useat tärkeät historialliset antiikin kaupungit, kuten Efesos, Pergamo ja Klazomenai.

Välimeren ja Egeanmeren risteyksessä sijaitsevan Muglan tunnettuja rannikkokaupunkeja ovat Bodrum, Fethiye, Marmaris, Datca ja Köycegiz. Bodrumissa voi vierailla muun muassa tunnetussa vedenalaisessa museossa sekä Halikarnassoksen mausoleumissa eli hautarakennuksessa. Reitillä pääsee tutustumaan myös Laginan, Herakleian, Stratonikeian ja Knidoksen muinaisiin kaupunkeihin.

Reitin varrella ovat myös Ölüdenizin pieni kylä sekä Babadag-vuoren juurella sijaitseva Butterfly Valley -ranta, jota pidetään yhtenä maailman kauneimmista rannoista. Babadagin laitamilla on mahdollisuus kokeilla Turkin kuuluisinta varjoliitoreittiä. Alueella on lukuisia pysäköintipaikkoja, joihin auton voi jättää parkkiin.

Antalya – yhdistelmä puhtaita rantoja ja vilkasta kaupunkielämää

Turkin Rivieran sydämessä sijaitsee kauniista luonnostaan ja puhtaista rannoistaan tunnettu Antalyan kaupunki. Useille Antalyan rannoille on myönnetty sininen lippu, joka on merkki ympäristövaatimusten täyttymisestä.

Antalya on ollut vilkas asutuskeskus jo tuhansien vuosien ajan. Kaupungin historiallisia nähtävyyksiä ovat muun muassa muinainen Ksantoksen kaupunki ja sen keskusta Letoon, Side, Perge, Aspendos, Myra sekä Patara.

Antalyan maakunnassa sijaitsevat myös henkeäsalpaavat vaellusreitit, kuten Lycian Way, Pisidian kulttuuriperintöreitti ja St. Paul’s Way. Lisäksi Antalyan alueelta löytyy Kas, joka on suosittu matkakohde etenkin sukeltajien keskuudessa.

Mustanmeren rannikko – metsäisten maisemien reitti

Turkin pohjoispuolella, Mustanmeren rannikolla kohtaavat meri ja metsäiset vuorenrinteet. Alue on yksi Turkin suosituimmista automatkailureiteistä. Istanbulista lähdettäessä reitin ensimmäinen pysähdyspaikka on Bolu, jossa matkailija pääsee rentoutumaan vehreiden metsien siimekseen sekä nauttimaan puhtaan raikkaasta ilmastosta. Bolusta matka jatkuu Safranbolun kaupunkiin, joka tunnetaan viehättävistä turkkilaisista puutaloista.

Historiallinen satamakaupunki Samsun on myös ehdottomasti pysähtymisen arvoinen paikka. Luonnonkauniissa Samsunissa kannattaa vierailla Kizilirmak Delta Bird Sanctuary -lintualueella.

Samsunista matka jatkuu Orduun, jossa suosittuja retkikohteita ovat Persemben ja Cambasin tasangot, Ciseli- ja Uzundere-vesiputoukset, Gecilmezin kanjoni sekä Yesilcen kylä.

Upeiden luontokohteiden lisäksi reitin varrella, Trabzonin kaupungissa sijaitsee Sümelan luostari, joka on yksi Turkin tärkeimmistä kulttuuriperintökohteista. Itä-Rooman valtakunnan aikana jyrkkään kallioon rakennettu upea luostari on ollut Unescon maailmanperintöluettelossa vuodesta 2000.

Muut Mustameren alueen reitit, kuten Rize ja Artvin, ovat tunnettuja vuorenrinteitä reunustavista laaksoistaan, smaragdinvihreistä tasangoistaan, pulppuavista puroistaan ja historiallisista linnoistaan. Alueen kaupungeissa on myös ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua turkkilaisen keittiön herkullisiin makuihin.