Turkki tarjoaa upeita perhelomakohteita syyskuukausille

Suomessakin toimiva Old Irish Pub -ketju saa vipuvartta laajentumiseen kumppanuudesta Standard Investmentin kanssa 15.8.2023 07:00:00 EEST | Tiedote

Yksi pohjoismaiden suurimmista baariketjuista, Old Irish Pub on solminut kumppanuuden pääomasijoittaja Standard Investmentin kanssa. Ketjun tanskalainen johtoryhmä jatkaa yrityksen päivittäisten toimintojen johtamista ja Standard Investment tukee jatkossa yhtiötä strategisin osin. Uudella kumppanuudella on kunnianhimoiset tavoitteet – jatkaa ketjun houkuttelevan konseptin kehittämistä ja vahvistaa ketjun kasvua Euroopassa, aluksi keskittyen laajentumiseen Alankomaissa ja Belgiassa.