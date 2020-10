Turku Energia valmistelee asiakaspalvelunsa ulkoistamista liikkeenluovutuksena. Liikkeenluovutuksen taustalla on sähkön myynnin kiristynyt kilpailutilanne ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet sekä palveluaikojen laajentaminen.

Liikkeenluovutuksen kohteena on sähköinen asiakaspalvelu ja puhelinpalvelu. Järjestelyiden lähtökohtana on, että ketään ei irtisanota.

- Tässä kiristyvässä kilpailutilanteessa myös meidän on käännettävä kaikki kivet sähkön myyntimme kannattavuuden parantamiseksi. Järjestelyiden lähtökohtana on ollut, että liikkeenluovutuksen piirissä olevien ammattilaistemme työsuhteet jatkuvat uudella työnantajalla, ja että jatkossakin asiakastyytyväisyytemme säilyy korkealla tasolla. Kyseinen toimintamalli on jo käytössä useissa muissa energiayhtiöissä, sanoo toimitusjohtaja Timo Honkanen Turku Energiasta.

