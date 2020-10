Turku Energian asiakaspalvelu Eniro Finlandille

Turku Energia -konserni kuuluu Suomen suurimpien energiayhtiöiden joukkoon. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 276,8 miljoonaa euroa. Turku Energiassa työskentelee noin 340 ammattilaista. Turku Energia on Varsinais-Suomen johtava sähkön ja lämmön myyjä ja siirtäjä. Toimintaamme kuuluu myös energiaverkostojen ja energiatuotantolaitosten kehittäminen, rakentaminen ja ylläpitäminen sekä sähköisen liikenteen kehittäminen Turun seudulla. Toimitamme ympäristöä, elämänlaatua ja kilpailukykyä parantavia energiapalveluita 130 000 taloudelle ja yritykselle. Asiakaslupauksemme on "Olemme lähellä, näemme kauas". Olemme mukana rakentamassa hiilineutraalia Turkua. Uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun energian määrä on vuoden 2020 lopussa jo 70 %. www.turkuenergia.fi

Eniro Finland / Sentraali – onnistuneita asiakaskohtaamisia. Tunnemme kuluttajat ja heidän tarpeensa, sillä olemme tuottaneet onnistuneita asiakaskohtaamisia jo vuodesta 1911. Hoidamme asiantuntemuksella asiakasyritystemme asiakaspalveluita, teknisiä tukipalveluita, moderointia, myyntiä ja asiakkuudenhoitoa sekä puhelinvaihteita. Toimimme siellä missä asiakkaatkin. Palvelemme puhelimitse, sähköpostilla, web-sivujen kautta, sosiaalisessa mediassa, chattaillen – missä ja milloin tahansa, tarvittaessa 24/7. Hoidamme tehokkaasti ja laadukkaasti suuriakin volyymejä. Meitä sentraalilaisia on noin 400 Helsingissä, Kajaanissa, Rovaniemellä, Tampereella ja Turussa. Olemme osa Nasdaq Tukholman pörssissä listattua Eniro-konsernia, jolla on noin 1000 työntekijää Pohjoismaissa.