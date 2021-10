Turku ja Logomo kutsuvat juhlimaan kulttuuripääkaupunkivuoden juhlavuotta ja 10-vuotiasta Logomoa 20.11.

Ammattina elämykset -rekrytointitapahtuma tarjoaa työmahdollisuuksia tapahtumien parissa 31.8.2021 12:59:08 EEST | Uutinen

Korona on vaikuttanut tapahtuma-alaan isosti, joten tarve uusille tapahtuman tekijöille on suuri. Logomo järjestää 22.9.2021 Ammattina elämykset -rekrytointitapahtuman, jonka tavoitteena on rekrytoida uusia työntekijöitä Logomon tapahtumiin.