Turkulainen Kaskis on Vuoden ravintola

Suomen Gastronomien Seura on myöntänyt vuoden 2018 Vuoden ravintola -tunnustuksen turkulaiselle ravintola Kaskikselle. Vuoden ravintola -valinnasta yli 30 vuoden ajan vastanneet gastronomit perustelevat tämänvuotista valintaansa Kaskiksen herkullisella ruoalla, laadukkaalla palvelulla ja ravintolan yleisellä vaikutuksella koko Turun alueen ravintola-alan kehitykseen.

Kaskiksen ravintoloitsijat Erik Mansikka, Topi Pekkanen ja Simo Raisio ovat luoneet laaturavintolan, joka on vakiinnuttanut paikkansa sekä Turun, että Suomen parhaiden ravintoloiden joukossa. Tästä kertoo ravintolan pöytävaraustilanne, sillä arki-illallinenkin Kaskiksessa kannattaa varata hyvissä ajoin.

Vuoden ravintola -tunnuksesta vastaavan Suomen Gastronomien Seuran puheenjohtaja Kim Palhus toteaa, että vaikka Kaskis avautui Kaskenahteen kalaravintolan paikalle vasta vuonna 2014, tulee ravintolassa tunne, että sehän on ollut tällainen aina. Perinne, luonteikkuus ja tuore toteutus kietoutuvat yhteen, mitä edesauttavat Kaskiksen elävä tunnelma ja kodikas sisustus.

- Kaskiksessa vakuuttaa ruokatuotteen pitkäjänteinen kehittäminen persoonallisella otteella. Vuodenajat ja suomalaisen ruoan sielu ovat oivallettu uudella tavalla. Annoksissa näkyy ja maistuu aito rakkaus ruoanlaittoon. Vaikutuksen tekee myös paikallisuus niin lautasella, kuin palvelussakin. Se on rentoa, mutta asiantuntevaa, Kaskikseen ja sen asiakkaille sopivaa, luonnehtii Suomen Gastronomien Seuran puheenjohtaja Kim Palhus uutta Vuoden ravintolaa.

Kaskiksen ruokafilosofia perustuu klassiseen ranskalaiseen keittotaitoon, mutta annoksiin on saatu omaleimaisuutta uusien tekniikoiden, suomalaisten huippuraaka-aineiden ja toimivien makuparien kautta. Annokset asetellaan kauniisti ja keittiö seisoo ylpeänä maistelumenunsa takana annoksia salissa esitellessään.

- Kaskiksen kuuden ruokalajin menu on hinta-laatusuhteeltaan erinomainen. Ruokalajien välillä on harvoin notkahduksia ja annosten herkullisuutta nostattavat pienet yksityiskohdat. Sesongin mukaan vaihteleva menu pitää mielenkiinnon yllä kerta toisensa jälkeen. Gastronomit arvostavat myös ruokiin sointuvia viinivalintoja, Kim Palhus summaa.

Keittiön ja salin tiimityö toimii erinomaisesti. Täyden talon puheensorina tuo ravintolasaliin kansainvälistä tunnelmaa.

Kulttimaineensa veroinen Kaskis

Fiilikset uudessa Vuoden ravintolassa ovat huipussaan.

- Fiilis on hyvä. Toki olemme tehneet menestyksemme eteen paljon työtäkin, joten kiva, että tällaisia hienoja tunnustuksia tulee. Onhan Turussa tietysti jo odoteltukin sitä, että gastronomit löytävät takaisin tänne. Olin aikoinaan panimoravintola Hermanissa työharjoittelussa sen saadessa Vuoden ravintola -tunnustuksen vuonna 2003, joten jo oli aikakin saada tämä arvostettu plakaatti taas Turkuun, toteaa Kaskiksen ravintoloitsija Erik Mansikka ylpeänä.

Mansikka pitää Turun nykyistä ravintolamaisemaa erinomaisena. Kaikkein tärkeimmät vieraat tuodaan kuitenkin poikkeuksetta Kaskikseen.

- Jos vaikka tulee ulkomaisia vieraita, niin kyllä meiltä ensin pöytää kysytään.

Kaskiksella on ollut alusta asti kulttimaine.

- Ja pysyy, vakuuttaa Mansikka naurahtaen ja jatkaa:

- Tällä paikalla aiemmin toiminut Kaskenahde oli tietojeni mukaan Turun vanhin yksityinen ravintola. Kunnioitamme liiketilan historiaa, sillä pidämme paikkaa pystyssä itsekin yksityisenä ravintolana.

Ravintolansa suurimpana vahvuutena Mansikka pitää maanläheistä, rentoa meininkiä.

- Rentous on meillä tärkeintä. Kokki saa halutessaan pitää Tuton hattua päässään kebabia tarjoillessaan, sillä sellaiset asiat luovat ravintolalle karaktäärin. Myös välittömään ja luonnolliseen henkilökohtaisuuteen pyrkivästä asiakaspalvelustamme tulee paljon kiitosta ja palvelu onkin tärkeä osa kokonaisuuttamme. Ruoka tulee sitten kolmantena ja se on aina hyvistä kotimaisista raaka-aineista tehtyä, Mansikka kuvailee.

Trendien perässä Kaskis ei juokse, mutta kokeille on luontevaa ottaa huomioon megatrendi vegaanisuus.

- Kasvissyöjät ja vegaanit on otettu alusta asti huomioon ja kutosen menun saa vegaanisena. Saamme siitä paljon kiitosta. Osaamme myös ottaa vastaan palautetta ja kehitämme menuamme koko ajan. Palkkasimme jopa kokin, jolla on kokemusta vegeravintoloista. Meidän tulee tarjota rahalle vastinetta, Mansikka sanoo.

Vuoden ravintolat ovat usein saaneet ”tähtipölyä” ja menestyneet myös muiden tunnustusten jaossa. Tämänvuotiset Michelin-tähdet julkistetaan vielä helmikuun aikana, mutta Mansikka ei myönnä odottavansa siltä suunnalta mitään. Kaskis-fanit – Suomen Gastronomien Seura mukaan lukien – ovat odottavalla kannalla.

- En odota tähteä. Toki tähtikriteerit ovat muuttuneet ja vastaavat tätä päivää, sillä rennotkin paikat saavat tähtiä, jos tekevät asiat oikein, Mansikka summaa.

Kaskiksen menestys kaupungin perinteisestä ravintolakeskittymästä sivussa on vaikuttanut myönteisesti koko Turun ravintola-alan kehittymiseen. Turusta on kehittynyt mielenkiintoinen ruokakaupunki tärkeimpänä vetonaulanaan juuri Kaskis. Paineita Kaskiksessa helpottaa sisarravintola Kakolan ruusu, joka toimii vanhassa vankilamiljöössä ympärivuotisesti.

Vuoden ravintola jo 33 vuotta

Arvostetun Vuoden ravintola -tunnustuksen saavuttaakseen ravintolan tulee tarjota hyvää ja omaleimaista ruokaa sekä erinomaista palvelua, joka saa asiakkaan tuntemaan itsensä arvostetuksi. Vuoden ravintolalla on myös hyvä hinta-laatusuhde ja sen toiminta on pitkäjänteistä, tasalaatuista ja varmaa.

Maamme vanhin ruokaseura, Suomen Gastronomien Seura ry, on myöntänyt Vuoden ravintola -tunnustuksen ansioituneille ravintoloille vuodesta 1985 lähtien. Ravintola Kaskis on 28. tunnustuksen saanut ravintola. Ruokakulttuuria vaaliva seura perustettiin vuonna 1945 ja siihen kuuluu noin 300 jäsentä.

Suomen Gastronomien Seura ry:n Vuoden ravintola -tunnustukset

2018 Ravintola Kaskis, Turku

2017 Ravintola Grön, Helsinki

2016 Ravintola Roux, Lahti

2015 Ravintola SPIS, Helsinki

2014 Ravintola Ask, Helsinki

2013 Ravintola Chef & Sommelier, Helsinki

2012 Ravintola Muru, Helsinki

2011 Ravintola C, Tampere

2010 Ravintola Juuri, Helsinki

2009 Ravintola OLO, Helsinki

2008 Ravintola Postres, Helsinki

2007 Ravintola Savoy, Helsinki

2006 Ravintola Demo, Helsinki

2005 Ravintola George, Helsinki

2004 Palace Gourmet, Helsinki

2003 Panimoravintola Herman, Turku

2001 G.W. Sundmans, Helsinki

2000 Chez Dominique, Helsinki

1999 Ravintola Savoy, Helsinki

1998 Kanavaranta, Helsinki

1996 Lyon, Helsinki

1994 Safka, Helsinki

1993 Pamir, Strand Inter-Continental, Helsinki

1992 Julia, Turku

1991 Lehtovaara, Helsinki

1990 Amadeus, Helsinki

1989 Ravintola Henrik´s, Tampere

1988 Ravintola Bellman, Helsinki

1987 Ravintola George, Helsinki

1986 Celine, Helsinki

1985 Palace Gourmet, Helsinki

Suomen Gastronomien Seura ry on vuonna 1945 perustettu Suomen vanhin, yleisesti arvostettu ruokaseura, johon kuuluu nykyisin yli 300 jäsentä. Seuran perusti sodan jälkeen seitsemän hengen ryhmä elvyttämään ja nostamaan Suomen ruokahuoltoa, elintarvikkeiden laatua ja ruokakulttuuria yleensä. Elintarviketeollisuus, ravintola-ala ja Suomen Kulttuurirahasto lähtivät mukaan toimintaan heti alusta.



Seura vaalii edelleen samoja arvoja; hyvää ruuanlaittotaitoa sekä ravintola- ja tapakulttuuria. Yhdistyksen tärkeänä tehtävänä on seurata aktiivisesti kansainvälistä ruokamaailmaa, siellä käytävää keskustelua ja alan kehitystä. Tätä tietoa ja osaamista käytetään soveltuvassa määrin toiminnassa ja myös yhteydenpito ravitsemusalan tutkimuslaitoksiin ja oppilaitoksiin on tiivistä. Seuran tavoitteena on suomalaisten kuluttajien ruuanvalmistustaidon kehittäminen, ruokakulttuurin nostaminen ansaitsemaansa arvoon ja sen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen.