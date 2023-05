Turkulainen tangosemifinalisti Manu Lehtimäki luo musiikkiuraa myös laulaja-lauluntekijänä

Tukenaan Manu Lehtimäellä on indie-artistien managerointiin erikoistunut Sakon Studio, joka myös tuottaa ja kustantaa musiikkia.

- Manu on ollut meidän tallissa nyt vuoden 2022 heinäkuusta. Samettisen äänen lisäksi Manulla on myös taito kirjoittaa todella syvällisiä ja koskettavia kappaleita, kertoo Manun manageri Sako, eli Samuli Koivulahti Sakon Studiolta.

Manun artistiuraa on käynnistelty hiljalleen hiomalla biisejä ja tekemällä muutamia keikkoja. Kaikki alkaa nyt olla jo valmista laajamittaisempaankin keikkailuun.

Ensimmäinen single juuri ennen äitienpäivää

Manu Lehtimäen ensimmäinen single julkaistiin 12.5.2023 yhteistyössä rap-artisti Eemelin kanssa. Kappale “Äideille voimii” on poikien äideille omistettu kappale, jonka tarkoituksena on antaa voimia juuri poikien äideille. Biisi on saanut erinomaisen vastaanoton ja sitä kuunnellaan paljon nyt äitienpäivän jälkeenkin.

Kyseisen kappaleen tuotanto ja rap-osuudet ovat Eemelin käsialaa, mutta kertosäkeistön melodia on Manun tekemä. Kertosäkeistön sanoituksesta vastasi manageri Sako.

Vain kaksi viikkoa välissä, ennen seuraavaa singleä

Vain kaksi viikkoa “Äideille voimii” kappaleen julkaisun jälkeen, eli 26.5.2023 Manu Lehtimäeltä tuli ulos myös toinen single, jonka hän on säveltänyt ja sanoittanut kokonaan itse.

Kappaleen nimi on “Kultaa” ja se on Manu Lehtimäen akustisen trilogian ensimmäinen osa. Biisi on äänitetty kokonaan Sakon Studiolla mahdollisimman luomuna. Tuotannosta siis puuttuvat kaikki ylimääräiset teknovimputukset, minkä jättää tilaa tärkeimmälle, eli kappaleen sanomalle.

Biisin kertosäkeistössä sanaillaan näin:



“ei mulle kimpaleista suurinkaan oo mitään

riittää kun kättäsi voin kädessäni pitää

ja väliäkö silloin on toisten aarteilla

kun meil on jotain mistä moni saa vain haaveilla”

Kappale saa kuulijassa jotain liikkeelle viimeistään lopun huuliharppusoolon kohdalla. Niin, Manu tosiaan soittaa kitaran lisäksi myös huuliharppua!

Äänitteellä ei ole käytetty studiomuusikoita, vaan jokainen nyanssi on peräisin Manun omista instrumenteista; kitarasta, huuliharpusta ja laulusta.

Uusia julkaisuja tulossa kisamenestyksestä riippumatta

Tätä tiedotetta kirjoittaessa emme vielä tiedä miten Manun käy tangomarkkinoilla. Toivottavasti hyvin. Joka tapauksessa musiikin tekeminen jatkuu ja jo kesäkuussa saatte kuulla toisen osan Manun akustisesta trilogiasta.



Seuraavan singlen nimeä emme vielä paljasta, mutta ottakaa Manu Lehtimäki seurantaan Spotifyssa, niin huomaatte ensimmäisenä kun julkaisemme uutta.



Manu Lehtimäen Spotify-profiili löytyy täältä (linkin takaa löytyy myös tuorein "Kultaa"-kappale): https://open.spotify.com/artist/0kMgQ29rEnD65qvVP3lLdG?si=sYmfC742TPuEG0cBzhw7cQ

PS: Manu ei ole kovin aktiivinen somekanavissa, mutta antaa mielellään haastatteluja, mikäli sellaisia toivotaan.