Turkulainen Toto-pelaaja voitti yli 500 000 euroa Ruotsista

Turkulainen naispelaaja sai torstaina ainoana oikein Ruotsin Toto64-rivin ja voitti yli 510 300 euroa. Voittopeli oli pelattu netissä Veikkauksen sivuilla. Pelissä varmoina voittajina olivat toisen kohteen 11 Benobi Zet sekä kolmannen kohteen 2 Propulsion, joka oli illan suuri suosikki ja tunnetaan Suomessakin kansainvälisen Finlandia-ajon voittajana. Muihin osalähtöihin pelaaja oli valinnut useampia hevosia.

Turkulaisvoittaja kuvaa oloaan voiton varmistuttua epätodelliseksi: kaikki mahdolliset tunteet ja tuntemukset epäuskosta uskoon ja käsien vapinasta sydämen sykkeen nousuun vilistivät hetkessä ohi - ja kunnon tuuletuskin tuli.

- Kaikki noin 20 vuoden aikana pelattu tuli kerralla takaisin ja varmaan moninkertaisesti. Hienoahan se on suomalaisen voittaa ruotsalaiset heidän kotikentällään.

Mikään hetken lapsi ei voittopeli ollut. 168 euron pelin laatimiseen voittaja laskee käyttäneensä kolmisen tuntia. Hän seurasi ravien etenemistä ja rivin valmistumista televisiosta.

- Viimeisen lähdön kohdalla tuli epäuskoinen olo, että voiko tämä olla totta. Oli aika hurjaa kuulla, että täysosumia on vain yksi.

Turkulaisvoittajalla on kerran ollut lähes saman kokoluokan voitto lähellä, mutta tuolloin hän perui pelin, koska se tuntui liian isolta.

- Ajattelin, että saankohan koskaan sitä isoa. No, nyt se tuli. Sanotaan, ettei raha merkitse, mutta kyllä se kummasti rauhoittaa. Se on tilillä jo. Nyt on tulevaisuus turvattu, mutta hevosta en osta, kertoo hevosihmiseksi tunnustautuvat voittaja vuorokausi voiton varmistuttua jo vapautuneesti naureskellen.

Puolen miljoonan euron voitto ei saa häntä villiintymään. Auto saattaa mennä uusiksi, ja lapset saavat mukavia joululahjoja, mutta muuten elämä jatkuu entisellään myös ravipelaamisen osalta.

- Lauantaille on jo lappu vetämässä. Lotto on kuin etsisi neulaa heinäsuovasta, mutta raveissa joka lähtö juostaan. Osuminen on aina yhtä hieno tunne, olipa kyseessä Porin iltaravit tai Solvalla, kertoo ennen jättipottiaan enimmillään runsaat 2 000 euroa voittanut totopelaaja.

Veikkauksen Toto-pelien tuotepäällikkö Juha Ahjolinna on innoissaan osumasta.

- Kyseessä on tämän vuoden suurin Toto-voitto sekä kaikkien aikojen suurin voitto Ruotsin Toto64-pelistä, iloitsee Ahjolinna.



Gävlessä oli kyseessä jackpotkierros, jossa oli jaossa 147 979 euron ylimääräinen potti. Seuraavan kerran isosta jackpoteista pääsee pelaamaan heti huomenna, sillä sekä Seinäjoen Toto76-pelissä että Ruotsin Jägersron Toto75-kierroksella on luvassa jälleen jackpotkierrokset. Seinäjoella päävoitto voi nousta 310 000 euroon ja Jägersrossa jopa 3,1 miljoonaa euroon.



*Toto64-pelissä tulee tietää kuuden ennalta määrätyn lähdön voittajahevoset. Myös viidellä ja neljällä oikein on mahdollisuus voittoihin.



Kaikkien aikojen Toto-voitot:

Päivämäärä Pelikohde Pelimuoto Voittosumma € 12.5.2013 Bjerke, Norja Toto75 2 746 222,50 30.9.2012 Solvalla, Ruotsi Toto75 1 604 385,00 25.2.2012 Kuopio Toto75 1 012 439,20 21.7.2012 Mikkeli Toto75 996 173,90 15.6.2013 Kouvola Toto75 909 466,50 31.7.2012 Jägersro, Ruotsi Toto75 892 584,00 31.7.2012 Jägersro, Ruotsi Toto75 892 584,00 22.11.2014 Vermo Toto75 836 520,20 22.11.2014 Vermo Toto75 836 520,20 5.10.2013 Teivo Toto75 834 938,70 2.2.2013 Oulu Toto75 634 417,00 7.11.2015 Kouvola Toto76 530 885,00 30.11.2017 Gävle, Ruotsi Toto64 510 300,20