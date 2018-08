Turkulaisen artistin Reynier Gómezin single Verano julkaistu kansainvälisesti! Säveltäjälegenda Maki Kolehmaisen uusin biisi on latinopoppia, mukana Grammy-voittaja Carlos Caballero ja Little Richardin kanssa soittanut Tracy Lipp.

Juuri julkaistu Verano on Reynier Gómezin ensimmäinen single. Biisin taustalla ovat mm. Robinin Frontside Ollien säveltänyt duo: Maki Kolehmainen ja Tracy Lipp.

- On todella virkistävää tehdä myös latinopoppia. Kiitän äitiäni näistä vaikutteista, koska hän on aina kuunnellut kotona salsaa ja muita latinalaisia musiikkityylejä, Maki Kolehmainen valaisee.



Verano-kappale kertoo kesän ja lämmön inspiroimasta ilosta ja innosta, joka saa meidät soittamaan kaverille, nappaamaan uikkarit ja rummun mukaan ja suuntaamaan rannalle, Reynier Gómez kertoo.



Kuubalaistaustainen musiikin moniosaaja on pitkälti itseoppinut. Reynier Gómez bongattiin nuorena pihaltaan tanssimasta televisio-ohjelmaan ja hän lauloi kuuluisassa bändissä nimeltä Michel Maza Márquez. Suomessa jo yli vuosikymmenen työskennellyt Reynier Gómez omistaa tanssistudion Turussa, soittaa ja tuottaa musiikkia nimellä DJ Puma ja on myös esiintynyt yhtyeen Grupo Kanyen riveissä.



Eräällä noista keikoista oli mukana myös Reynier Gómezin silloinen tanssioppilas, nykyinen manageri Mari Tauler. Artistin lavapresenssi ja esiintymistaito vakuuttivat markkinoinnin moniottelijana ansioituneen Taulerin ottamaan yhteyttä aiemmista yhteistyöprojekteista tutuksi tulleeseen Kolehmaiseen.



Nyt ensimmäinen single Verano on julkaistu ja lisää on luvassa syksyllä.



