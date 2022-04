Turkulaiset tukevat Ukrainaa urkukonsertilla

Petri Hollmén sai ystävänsä Jarmo Paunun kanssa idean taksin takapenkillä: he haluavat auttaa Ukrainan pakolaisia ja niin varmasti moni muukin.

Miehet päättivät konkretisoida auttamishalunsa ja järjestää tavallisuudesta poikkeavan urkukonsertin Mikaelinkirkossa. Monessa mukana oleva Hollmén sai Paunun kanssa mukaan myös Sibelius-Akatemiassa opiskelevan muusikon Kristian Saarisen. Tarvittiin kaikkien kaverusten kontaktit ja kokemus, jotta tapahtumasta saatiin totta.

Saarisen johdolla Sibelius-Akatemiassa opiskelevien ammattilaisten kanssa rakennettiin Urut soivat Ukrainalle -konsertti, jonka ohjelmistoon on koottu musiikin tähtihetkiä popista rokkiin – urkuklassikoita unohtamatta. Urkumusiikkia täydennetään kanteleella ja laululla.

Uruilla akustista lumovoimaa

– Koko konsertti on rakennettu urkujen ympärille. Uruilla voi soittaa tosi hiljaa tai tosi kovaa. Poikkeuksellista on se, että äänen tuottamiseen ei suoraan käytetä sähköä, vaan kaikki ääni on akustista, kertoo Saarinen.

Muut soittajat ja esiintyjät on asemoitu urkujen sijainnin mukaan niin, että musiikkielämys penkeillä istuville sointuu täydellisesti. Tämä ei siis ole perinteinen urkukonsertti valitun musiikin tai tekniikan mukaan.

– Esitystä kuvataan kahdella eri kameralla ja se näytetään screenillä kirkon etuosassa. Moderni konsertti perinteisessä paikassa huomisen hyväksi, kiteyttää Hollmén.

Tavoitteena 25 000 euron hyväntekeväisyyspotti

Kaikki mukaan lähtevät musiikin ammattilaiset, tapahtuman järjestäjät ja tukijat antavat panoksensa konsertin eteen veloituksetta, joten lipunmyyntituloista päätyy täydet sata prosenttia lyhentämättömänä Ukrainan pakolaisten hyväksi. Apu kanavoidaan http://hätäapu.fi/ukraina -toimijoiden kautta.

Tavoite on kunnianhimoinen, mutta saavutettavissa: jos tuhat turkulaista ostaa 25 euron pääsylipun, saadaan 25 000 euron apu lyhentämättömänä perille.

Lahjoittaa voi myös tukilipun avulla. Tukilippu ei oikeuta sisäänpääsyyn, mutta sen summa lisätään lyhentämättömänä lahjoitussummaan.

Lippujen myynti: www.lyyti.in/Ukrainakonsertti

Lisätiedot:

Kristian Saarinen, kristian@eurea.fi, puh. 0400 441 292

Petri Hollmén, petri.hollmen@lyyti.com, puh. 040 173 7777



Urut soivat Ukrainalle -konsertti

Paikka: Mikaelinkirkko

Aika: 17.5.2022 klo 18:30, ovet avautuvat kello 17:30

Esiintyjät:

Kristian Saarinen (urut)

Marianne Montonen (sopraano)

Johannes Pessi (baritoni)

Aurora Visa (kantele)

Hyväntekeväisyysjärjestelyissä esiintyjien lisäksi mukana ja tukena

Antti Ranki Photography

Eurea Oy

Idea Group Oy

Kuja Media Oy

Lyyti Oy

Mikaelinseurakunta

Painotalo Painola

Taxi Class