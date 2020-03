Turkulaisille tuttu ravintola Pinella avaa uudella fiiliksellä

Turkulaisten rakas olohuone on ajateltu kokonaan uudelleen. Sekä makumaailmaltaan että interiööriltään uudistunut Pinella avataan jälleen 6.3. Entisestä on säilytetty toki parhaat palat - upea sijainti Aurajoen rannalla historiallisen Turun sydämessä sekä intohimo ruokaa ja elämyksellistä ateriointia kohtaan.

Ravintola Pinella - perustettu 1848, päivitetty 2020

Alkuvuoden ajan Pinellassa on valmisteltu täysin uutta konseptia. Pinellalla on tunnetusti ansiokas historia turkulaisten olohuoneena. "Kuvittelimme, millaista olisi viettää iltaa porukalla juuri pitkältä reissulta palanneen ystävän luona, yhteisen pöydän ääressä kokemuksia vaihtaen ja maailman makuja maistellen. Tällaisen olohuoneen haluamme vieraillemme tarjota vuonna 2020", ravintolan keittiömestari Kristian Karnell kuvailee.

Rentoa ja hyvää fiilistä, yhdessä

Pinellan listalta löytyy paljon jaettavia annoksia ja tunnelmasta välittyy rentous ja hyvä fiilis. "Haluamme korostaa ruokailua sosiaalisena ja rentona hetkenä kiireisessä arjessa", Kristian kertoo. Kasvispainoitteiseen ruokaan on yhdistetty rohkeasti aasialaisia vaikutteita. "Ruoasta pitää tulla hyvä mieli ja olo. Siksi panostamme maukkaisiin kasvisruokiin ja esimerkiksi itsetehtyihin, alkoholittomiin mehuihin, jotka täydentävät makuelämystä", Kristian jatkaa.

Yksi ravintolan johtoajatus on paikallisuuden ja käsityön arvostaminen, mikä ei näy ainoastaan raaka-aineiden valinnassa. Pinellan uniikki astiasto on syntynyt keramiikkataiteilija Minna Rusasen käsissä, kahvit tarjoillaan turkulaista designia edustavan Tonfisk Designin kupeista ja vieraiden varpaita lämmittävät Marttojen neulomat värikkäät villasukat. Aterian päätteeksi ystävälle voi lähettää terveisiä färityskirjoistaankin tunnetun turkulaisgraafikko Kristiina Elon Pinellalle piirtämien postikorttien matkassa.

"Pinellalla on pitkät perinteet kaupunkilaisten kohtaamispaikkana. Tätä yhteisöllisyyttä ja kotiseuturakkautta haluamme korostaa kaikissa valinnoissa", Kristian kertoo. Suunnitteilla on myös monenlaista yhteistyötä Vanhan Suurtorin toimijoiden kanssa alueen elävöittämiseksi. "Kesäkuukausina ja jouluna tori herää eloon, mutta tämähän on upea vierailukohde ympäri vuoden", Kristian hehkuttaa.

Päivitetyn Pinellan uuteen menuun voi tutustua osoitteessa www.pinella.fi. Varauksia otetaan vastaan pe 6.3. alkaen. Lounaat sekä lauantaibrunssit käynnistyvät ti 10.3.

Lisätiedot:

Jutta Ruusunen

Viestintäpäällikkö/Sunborn Hotels & Restaurants

jutta.ruusunen.sunborn.fi