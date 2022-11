Turkuun lisävahvistusta – Juha Laine projektipäälliköksi sähköurakointiin

Sähkö- ja automaatioinsinööri Juha Laine on nimitetty Assemblin Oy:n Talotekniikkaurakointiin projektipäälliköksi. Laine työskentelee Turun toimipisteessä sähköurakoinnissa. Laine on aikaisemmin työskennellyt muun muassa Granlund Oy:ssä sekä Saipu Oy:ssä. Hänellä on myös yli 10 vuoden asentajatausta sekä kattava kokemus niin projektivetämisestä kuin sähköasiantuntijan työtehtävistä.

- Nyt takana on jo muutama kuukausi täällä Assemblin Oy:n riveissä. On ollut hienoa päästä mukaan Turun konttorille rautaisten ammattilaisten työkaveriksi. Assemblinin arvot ja tavat hoitaa projekteja ovat juuri sitä mitä itse arvostaa, sekä on ollut hienoa huomata kuinka Assemblinilla kehitetään ja panostetaan omaan toimintaan, kertoo projektipäällikkö Juha Laine.

Laineen työtehtäviin kuuluvat kustannuslaskenta, työmaiden työnjohdolliset tehtävät sekä projektien hoitaminen. Turun sähköurakoinnissa työskentelee 15 sähköasentajaa, 3 projektipäällikköä sekä sähköpiirtäjä.

- Tällä porukalla ja asentajatiimeillä on todella hyvä meininki – ja se näkyy niin asiakkaillemme kuin yhteistyökumppaneillemme. Juha on loistava lisä meidän urakkapuolellemme ja on ollut mukava huomata, että hän taitaa jopa itsekin viihtyä meillä, toteaa Turun Aluejohtaja Ari Oksanen pilke silmäkulmassa.